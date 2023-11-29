Новости Устройства 29.11.2023 в 09:45 comment views icon

IKEA выпустила три смарт-сенсора для «умного дома» по цене менее €10

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Юрій Орос

Автор новин

IKEA выпустила три смарт-сенсора для «умного дома» по цене менее €10

IKEA продолжает демократизировать умный дом, представив три новых датчика Zigbee. Это датчик двери и окон Parasoll, датчик движения Vallhorn и Badring — датчик утечки воды. Каждый из них стоит менее €10.

Parasoll – это типичный датчик для окон и дверей, который можно дискретно устанавливать для запуска автоматики при обнаружении события открытия/закрытия. Он также может быть подключен непосредственно к лампочке IKEA без необходимости покупать и настраивать умный хаб Home. Цена датчика в Европе составляет 9,99 евро, передает The Verge.

Пара датчиків для дверей та вікон Parasoll.
Пара датчиков для дверей и окон Parasoll.

Датчик движения Vallhorn можно использовать как в помещении, так и снаружи (с защитой от брызг и пыли по стандарту IP44), чтобы активировать свет или другие автоматические устройства при обнаружении движения. Он питается от трех батареек формата ААА и может быть объединен для прямого управления до 10 умных лампочек IKEA. Его цена — 7,99 евро, что дешевле, чем имеющийся датчик движения IKEA за 12,99 евро, меньше по размеру, но может использоваться только в помещении и требует более частой замены батареи из монетного формата.

Датчик руху Vallhorn також можна встановлювати на вулиці.
Датчик движения Vallhorn.

Датчик воды Badring имеет встроенную сирену (60 дБА на расстоянии 1 м), которая может известить пользователя о протекании. Он также может активировать мобильное уведомление в разумном приложении IKEA Home для домов с установленным хабом IKEA Dirigera ($69,99). Такие датчики могут сэкономить домовладельцам кучу денег еще до того, как утечка воды сможет нанести реальный ущерб. Обойдется он в 9,99 евро.

IKEA выпустила три смарт-сенсора для «умного дома» по цене менее €10
Датчик Badring может обнаружить утечку воды на ранней стадии.

Из этих трех датчиков Parasoll и Badring не совместимы со старыми смарт-шлюзами Trådfri Home от IKEA. Конечно, все они поддерживают новый хаб Dirigera, полностью интегрирующий датчики в линейку товаров для умного дома от Ikea и приложение Home. Хаб также позволяет устройствам IKEA взаимодействовать с экосистемами «умного дома» от Google, Amazon и Apple.

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