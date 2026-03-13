Восстание гаджетов: устройства Google Home массово "уходят" от своих хозяев

Многие пользователи Google Home начали говорить, что устройства удаляются из домов без каких-либо изменений с их стороны. Несколько комментаторов Reddit сообщают о такой же проблеме. Большинство пораженных устройств подключены через SmartLife.





Умные дома обещают удобство, и именно это они, как правило, и обеспечивают — вплоть до того момента, когда что-то идет не так. Пользователи Google Home переживали более чем достаточно проблем за последние месяцы, и согласно набирающему обороты треду Reddit, некоторые говорят, что устройства внезапно исчезают из их домов без какого-либо вмешательства. Многие пропавшие устройства остаются как «привязанные к учетной записи», но не предназначенные. В посте на субреддите r/googlehome оригинальный автор сообщает, что несколько ламп были неожиданно удалены из их дома, и проблема возникала дважды примерно за 48 часов.

«Устройства случайно удалены из дома?? 2-й раз за 48 часов. это продолжает происходить, Google home говорит, что я удалил кучу своих ламп, но я этого не делал, и теперь они отображаются как устройства, просто привязанные к моей учетной записи без какого-либо дома. это уже второй раз, когда такое произошло примерно за 48 часов…» — написал редактор SPekkala13.

Пользователь поделился скриншотом, показывающим уведомления Google Home — как системные, так и электронные письма — о том, что различные лампы были удалены, хотя он говорит, что никогда не вносил такие изменения. Вскоре к нему присоединились другие комментаторы, сообщив о таком же поведении.

«Со мной также произошло дважды со вчерашнего дня. Даже после повторного подключения и назначения устройств комнатам они все удаляются», — пишет пользователь carjasssso.

Некоторые сказали, что устройства исчезали из комнат или полностью из дома, чтобы затем появиться в учетной записи в приложении Google Home. Это говорит о том, что устройства до сих пор распознаются, но они больше не предназначены для дома или комнаты, и их нужно настраивать снова.





«То же самое. Устройства SmartLife (не все) удалены из комнат до «привязано к вашей учетной записи». Все сцены SmartLife удалены из автоматизаций GH. Два вечера подряд», — добавляет AndyJBailey.

Среди пораженных устройств — не только умные лампы, но и такие устройства, как Nest Mini.

«Я снова и снова добавлял устройство в свой дом, но через несколько дней оно каждый раз отключается», — говорит пользователь StijnDv.

Главная проблема заключается в том, что удаление устройств из дома и комнат ломает все рутины и автоматизации, частью которых они были, заставляя пользователей вручную настраивать все заново — что может быть довольно сложной задачей при большом количестве устройств.

«Моя вторая половина как-то сделала это, поскольку думала, что удаление устройства — это просто избавление от него в своем приложении, лол», — сообщает gentlemantroglodyte.

Некоторые советуют, как с этим бороться:

«Измените свой пароль Gmail и убедитесь, что у вас есть двухфакторная аутентификация. Кто-то может быть в вашей учетной записи и издевается над вами», — предполагает CanadianCoopz.

Впрочем, это не помогает.

«Только что изменил пароль и еще раз проверил двухфакторную аутентификацию, по какой-то причине, когда я добавил свои выключатели обратно, в уведомлении по электронной почте было написано, что выключатель добавлен в «doofus», что не является названием моего дома…», — отвечает первоначальный автор.

Одно приложение, которое постоянно упоминается в треде, — это SmartLife, популярная платформа умного дома, построенная на экосистеме Tuya и используемая многими сторонними умными лампочками, розетками и выключателями. Вместо того чтобы подключаться напрямую к Google, эти устройства обычно появляются в Google Home через связанную учетную запись SmartLife. Пока это лишь предположение, но эта деталь может помочь объяснить происходящее. Если соединение между Google Home и SmartLife ненадолго теряет синхронизацию, устройства могут оставаться привязанными к учетной записи, но терять свое место в конкретном доме или комнате.

Тем не менее, до сих пор неизвестно, является ли это конкретно проблемой SmartLife и, если да, было ли нарушение интеграции преднамеренным. Google публично не признала ни одной проблемы, но количество людей, описывающих одинаковое поведение, свидетельствует о том, что это, по-видимому, не просто одноразовый сбой.





Источник: Android Authority