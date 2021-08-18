IKEA запускает STRÖMMA — подписочный сервис по продаже экологически чистой энергии домохозяйствам





Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA в очередной раз вышел за рамки, и анонсировал весьма необычный сервис под названием STRÖMMA (такое имя носит регион Стокгольма), который заработает на родном для компании рынке Швеции с сентября 2021 года и позволит домохозяйствам покупать экологически чистую энергию по подписке.

Партнером IKEA по проекту STRÖMMA выступает компания Svea Solar, которая давно сотрудничает с Ingka (материнский холдинг IKEA) и выпускает для него солнечные панели. Она будет покупать энергию, произведенную на солнечных или ветряных электростанциях, на бирже Nord Pool и перепродавать без доплаты, сообщает Electrek. Домохозяйства будут платить фиксированную ежемесячную плату и переменную ставку в зависимости от объемов потребления.

Подписку можно будет оформить прямо в приложении. Сколько будет стоить подписка, пока что неизвестно — финансовые подробности не разглашаются. На данный момент IKEA продает солнечные панели в 11 странах — через фирменное приложение можно будет следить, сколько энергии производят панели и продавать то, что остается.

К 2025 году IKEA собирается запустить решения на основе возобновляемых источников энергии во всех странах присутствия Ingka Group.