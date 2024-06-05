Вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал Washington Post, что откладывал концерты, потому что был занят игрой в League Of Legends. Рейнольдс подтвердил, что музыканты опаздывали на сцену, потому что играли в League of Legends. Эта многопользовательская онлайн-игра наказывает игроков, если они выходят, когда игровой процесс еще продолжается.

«League of Legends, безусловно, поразила меня сложными вызовами. Вы играете против других людей, но это не похоже на Call Of Duty, где какой-то 12-летний мальчик со снайперской винтовкой каждый раз будет доминировать над вами. Есть метамыслие и макростратегия, но наиболее умелая команда не всегда будет той, которая выиграет. Это хорошо, потому что мне 37, поэтому мои мышцы не такие, как раньше», — сказал раньше для NME гитарист Уэйн Сермон.

В 2014 году Imagine Dragons исполнили композицию Legend Of Zelda вместе с культовым композитором Nintendo Кодзи Кондо на первой Game Awards. «Я больше восхищался этим, чем когда мы играли перед [Полом] Маккартни», — рассказал Рейнольдс. Музыку Imagine Dragons также использовали в трейлерах для Nintendo Switch, группа написала треки для Starfield и League Of Legends