UNITED24 отчитался о трех месяцах работы: более $166 млн взносов, Imagine Dragons среди амбассадоров и покупка вертолета

Фандрайзинговая платформа UNITED24 сегодня отмечает 3 месяца с момента запуска и в честь этого события делится статистикой и интересными фактами. Итак, в июле к UNITED24 в роли амбассадоров присоединились американский актер, трехкратный номинант на «Золотой глобус» Лиев Шрайбер, одна из известнейших музыкальных групп мира Imagine Dragons и креативный директор легендарного Дома моды Balenciaga Демна. Общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку $166 млн (свыше 6 млрд грн), а на фронт отправились профессиональные военные беспилотники – первые закупки в рамках проекта «Армия дронов».

«Третий месяц работы UNITED24 отметился запуском целевых сборов, — говорит вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. — Их эффективность можно наблюдать на примере и Армии дронов, и сбора на авто скорой помощи, который инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. На беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего через пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут потрачены деньги. И когда они понимают целевое предназначение, сбор идет очень активно».

Благодаря «Армии дронов» уже приобрели 78 мультикоптеров Matrice, 20 дронов Fly Eye 3.0 и два комплекса Warmate с 40 дронами-камикадзе. Сбор Елены Зеленской в ​​рамках Саммита первых леди и джентльменов позволит закупить более 50 автомобилей. 24 реанимобиля высшего класса уже приобретены и направляются в Украину.

Кроме дронов и авто скорой медицинской помощи, на средства, собранные через UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Эта модель является многоцелевым воздушным транспортом, который используется преимущественно для эвакуации раненых с поля боя. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критична.

В течение третьего месяца работы платформы Министерство здравоохранения приобрело 12 рентгеновских установок с С-арками экспертного класса, 9 рентген-прозрачных операционных столов и 83 наркозно-дыхательных аппарата. Украинские врачи также получат аппараты ИВЛ для детских больниц.

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Средства на них были собраны в рамках благотворительных матчей первой ракетки мира Иги Свйонтек: $191 000 от продажи билетов, и еще $100 000 передала семья Джонсонов от New York Jets Foundation. Для этого в Краков лично приехали Брик и Джек Джонсоны, наследники фармацевтической компании Johnson & Johnson.

Взнос на помощь украинским медикам также внес Qatar Fund For Development: $5 000 000 использовали на закупку реанимобилей и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах в медучреждениях. Направление «Медицинская помощь» усилилось благодаря новым амбассадорам — актеру Лиеву Шрайберу и музыкантам группы Imagine Dragons.

Звездную поддержку получило и направление «Восстановление Украины» — его послом стал Демна, креативный директор Balenciaga. Модный дом создал специальный свитшот, вся прибыль от продажи которого будет переведена на восстановление инфраструктуры в Украине.