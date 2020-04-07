Инсайд: ослабление жестких карантинных мер — уже на следующей неделе, но школы откроют только в середине мая, а границы пока останутся закрытыми

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Ссылаясь на собственные источники издание LB.ua сообщает, что Кабмин рассматривает возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в этом месяце.

Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские. С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также разрешат принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.

В то же время открывать границы пока не планируют (с 7 апреля число пунктов пропуска сократили до 19 штук) и они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Этот свежий инсайд согласуется с более ранними утечками и предыдущими заявлениями правительства. Объявляя об ужесточении режима карантина с 6 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль упоминал возможность ослабления ограничений в конце апреля, если количество заразившихся уменьшится.

Источник: LB.ua