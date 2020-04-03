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«Нельзя будет выходить по двое». Кабмин готовится ввести новые ограничения на время карантина

«Нельзя будет выходить по двое». Кабмин готовится ввести новые ограничения на время карантина

«Нельзя будет выходить по двое». Кабмин готовится ввести новые ограничения на время карантина


Только на днях Кабмин ужесточил режим карантина, запретив ходить без масок в общественных местах, посещать парки и зоны отдыха, и перемещаться по улице больше двух людям одновременно. Но вот сейчас стало известно о новых ограничениях и, судя по всему, по двое ходить тоже будет нельзя. Соответствующее постановление якобы уже принято, и в ближайшее время будет опубликовано на сайте. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Право на власть».

По словам министра, прежде всего документ предусматривает «ограничение передвижения людей по времени пребывания на улице».

«Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое» — отметил министр.

Судя по формулировке, с принятием новых ограничений могут запретить не только выходить по двое, но и выходить когда вздумается, введя строгий график выхода на улицу за теми же покупками. Пока неясно, каким образом это будет контролироваться, если такие ограничения будут приняты. Но здесь можно вспомнить о некоем приложении для контроля соблюдения карантина, разрабатываем командой Минцифры. Его планировали запустить как раз на этой неделе.

Степанов подчеркнул, что эти меры «неизбежны».

«Я считаю необходимым, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить меры карантина. Другого пути просто не существует», — заявил министр.

Остается напомнить, что режим карантина будет действовать в Украине как минимум до 24 апреля. Буквально вчера число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило один миллион. К настоящему моменту более 210 тысяч пациентов уже выздоровели, 51,3 тысячи умерли. Почти половина летальных случаев приходится на две страны — Италию (13,9 тысячи) и Испанию (10,0 тысячи). В Украине по состоянию на утро 3 апреля зарегистрировано 942 случаев заболевания COVID-19 (+138 новых за сутки), 19 пациентов уже выздоровели, 23 человека умерли (+1 за сутки).

Источник: BBC и Коронавірус Інфо

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