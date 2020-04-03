«Нельзя будет выходить по двое». Кабмин готовится ввести новые ограничения на время карантина





Только на днях Кабмин ужесточил режим карантина, запретив ходить без масок в общественных местах, посещать парки и зоны отдыха, и перемещаться по улице больше двух людям одновременно. Но вот сейчас стало известно о новых ограничениях и, судя по всему, по двое ходить тоже будет нельзя. Соответствующее постановление якобы уже принято, и в ближайшее время будет опубликовано на сайте. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Право на власть».

По словам министра, прежде всего документ предусматривает «ограничение передвижения людей по времени пребывания на улице».

«Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое» — отметил министр.

Судя по формулировке, с принятием новых ограничений могут запретить не только выходить по двое, но и выходить когда вздумается, введя строгий график выхода на улицу за теми же покупками. Пока неясно, каким образом это будет контролироваться, если такие ограничения будут приняты. Но здесь можно вспомнить о некоем приложении для контроля соблюдения карантина, разрабатываем командой Минцифры. Его планировали запустить как раз на этой неделе.

Степанов подчеркнул, что эти меры «неизбежны».

«Я считаю необходимым, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить меры карантина. Другого пути просто не существует», — заявил министр.

Остается напомнить, что режим карантина будет действовать в Украине как минимум до 24 апреля. Буквально вчера число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило один миллион. К настоящему моменту более 210 тысяч пациентов уже выздоровели, 51,3 тысячи умерли. Почти половина летальных случаев приходится на две страны — Италию (13,9 тысячи) и Испанию (10,0 тысячи). В Украине по состоянию на утро 3 апреля зарегистрировано 942 случаев заболевания COVID-19 (+138 новых за сутки), 19 пациентов уже выздоровели, 23 человека умерли (+1 за сутки).

Источник: BBC и Коронавірус Інфо