Карантин хотят ослабить в мае, но некоторые ограничения могут действовать до сентября

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с рядом депутатов партии власти «Слуга народа» сообщил, что Кабмин планирует ослабить карантин в мае, а точнее во второй половине месяца, после завершения традиционных «майских» выходных. По задумке правительства именно в это время люди смогут начать возвращаться к полноценной работе. Об этом Liga.net рассказал источник в политической силе.

При этом часть ограничений могут продлить вплоть до сентября, но премьер прогнозирует, что это уже не будет жёсткий карантин, а, например, предписание для населения продолжить надевать маски в общественных местах.

Отметим, что как раз в середине мая в Украине заканчивается эпидемиологический сезон и снижается количество заболевших на острые респираторные вирусные инфекции. Судя по всему, в правительстве рассчитывают, что это коснётся и COVID-19.

Также напомним, что 6 апреля Кабинет министров снова ужесточил режим карантина, пообещав ослабить их в конце апреля, если количество заразившихся уменьшится.