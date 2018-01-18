Instagram тестирует функцию создания текстовых сообщений в «Историях» и уведомления о скриншотах

В Instagram началось тестирование новой возможности под названием Type в рамках функции «Истории». При помощи Type пользователи смогут делиться сообщениями, состоящими исключительно из текстовой информации, что представляет собой альтернативу фотографиям в видео. Ещё в декабре началось тестирование новой возможности среди пользователей в Японии, а теперь к тестированию приобщились и некоторые группы пользователей из Европы.

При создании новой истории в нижней части экрана в специальном меню выбора теперь появляется опция Type. Когда она выбрана, пользователь может ввести текстовое сообщение, выбрать желаемый фон и шрифт, добавить смайлики. Функцию Type вряд ли можно назвать полностью новой возможностью. Ранее в Instagram можно было достичь такого же результата, просто залив выбранную фотографию нужным цветом в качестве фона и добавив сверху текст. Теперь создание текстовых сообщений в историях будет более простым и быстрым процессом. Количество необходимых действий сокращено на несколько шагов. В то же время в Type есть возможность использования фотографии в качестве фона. Пока не уточняется, когда функция Type станет доступной всем пользователям Instagram.

Вместе с тем, в Instagram тестируется ещё одна новая функция – уведомление о скриншотах. Некоторые пользователи начали видеть всплывающее сообщение, которое возникает после того, как они сделали скриншот. В сообщении говорится, что в следующий раз, когда пользователь сделает скриншот истории, разместивший её пользователь получит соответствующее уведомление.

Источник: The Verge