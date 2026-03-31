Meta тестирует премиум-подписку в Instagram: узнайте, кто просматривал ваши сторис повторно

Компания Meta начала тестировать премиум-подписку Instagram Plus, которая за ежемесячную плату предоставляет доступ к эксклюзивным функциям в программе. Согласно TechCrunch, пока эксперимент распространился на «несколько стран».





Подписчики Instagram Plus получат доступ к премиум-функциям приложения: например, возможность просмотра сторис с фото или видео, которые исчезают через 24 часа (без ведома автора), или узнать, кто из друзей просмотрел ваши сторис повторно.

В дополнение премиальные пользователи Instagram смогут создавать дополнительные списки аудитории для сторис, кроме «близких друзей»; продлить их показ еще на 24 часа или установить регулярную еженедельную публикацию; отправлять анимированный «суперлайк» и воспользоваться поиском в просмотрах сторис, чтобы быстро найти конкретного человека.

Meta не раскрыла, в каких странах запустила тест Instagram Plus, но, судя по сообщениям в соцсетях, вышеупомянутые функции уже получили пользователи из Мексики, Японии и Филиппин. Что касается стоимости, то она коррелируется в зависимости от региона: от 39 мексиканских долларов в месяц в Мексике ($2,20), 319 иен ($2) в Японии и 65 филиппинских песо ($1,07) на Филиппинах.

Следует отметить, что Instagram Plus работает отдельно от Meta Verified — подписки, предназначенной для блогеров и бизнеса, что предлагает значок проверки и защиту от клонов аккаунта за ежемесячную плату.





Ранее ITC писал, что Instagram работает над функцией, которая позволит удалять себя из списка «близких друзей», а также добавил расширенную интеграцию со Spotify с треками со звуком.