Meta и YouTube обязали выплатить $3 млн женщине, которая "подсела" на приложения в детстве

Meta та YouTube зобов'язали виплатити $3 млн жінці, яка "підсіла" на додатки в дитинстві

Суд Лос-Анджелеса присудил Meta и YouTube компенсировать $3 млн молодой женщине, которая успешно доказала, что приложения соцсетей этих компаний были разработаны так, чтобы вызвать зависимость у детей. Meta выплатит большую часть штрафа — 70%, тогда как владелец YouTube компания Google несет ответственность за остальные 30%.


Во время шестинедельного процесса судебное жюри услышало, что Meta и Google разработали приложения с такими функциями, как автовоспроизведение, бесконечная лента и алгоритмические рекомендации, чтобы удерживать детей онлайн. Ощущение ловушки в цикле постоянного использования этих приложений повлекло «тяжелое психическое расстройство» у истицы, известной как K.G.M. У нее развились «тяжелая дисморфия тела, депрессия и суицидальные мысли», и каждое поступающее уведомление затрудняло отказ от входа в аккаунт.

В показаниях Кейли рассказала, как зависимость проникла в самые интимные уголки ее детства: она начала использовать фильтры Instagram, которые меняли ее внешность — уменьшали нос и увеличивали глаза — почти сразу после того, как начала пользоваться платформой еще ребенком.

«Я перестала общаться с семьей, потому что проводила все свое время в социальных сетях», — сказала Кейли во время показаний.

Примечательно, что и Meta, и Google также сталкиваются с федеральным процессом, инициированным штатами и школьными округами, который начинается этим летом, сообщает The New York Times. В заявлении для NYT адвокаты, представляющие лос-анджелесскую истицу — ей сейчас 20 лет, но она рассказала жюри, что стала зависимой от социальных сетей еще ребенком, — поздравили победу.


«Сегодняшний вердикт — это исторический момент: для Кейли и для тысяч детей и семей, которые ждали этого дня. Она проявила незаурядное мужество, подав это дело и рассказав свою историю в открытом суде. Жюри ровесников Кейли заслушало доказательства, узнало, что знали Meta и YouTube и когда именно, — и привлекло их к ответственности за их действия», — заявили адвокаты.

На суде Meta и Google на суде пытались отклонить роль приложений в ухудшении психического состояния K.G.M., утверждая, что она использовала приложения, чтобы справиться с проблемами психического здоровья, которые «возникли из-за бурного детства и связанных семейных проблем», сообщает CNBC.

Внутренние документы, представленные жюри, показали, что сотрудники Meta открыто обсуждали, насколько аддиктивными являются дизайнерские функции, хвастаясь, что «подростки не могут отключиться от Instagram, даже если хотят». Один из сотрудников даже заявил: «О боже, ребята, Instagram — это наркотик», сравнив все платформы соцсетей с «наркодилерами».

Родители и члены семей пострадавших присутствовали в суде в Лос-Анджелесе, чтобы услышать вердикт / Photo: BBC

Однако руководитель Instagram Адам Моссери отказался признать на слушании, что K.G.M. стала зависимой от приложений Meta, вместо этого предположив, что ее использование было лишь «проблематичным». Meta быстро объявила о намерении обжаловать вердикт по делу Нью-Мексико, впрочем, пока еще не определилась с дальнейшими шагами.

«Мы с уважением не согласны с вердиктом и оцениваем наши юридические варианты», — заявил представитель Meta.

Аналогично, вице-президент по инженерным вопросам YouTube Кристос Гудроу утверждал, что YouTube не может нести ответственность за причиненный ей вред, поскольку платформа «не разрабатывалась для максимизации времени просмотра».

Платформа также настаивала на протяжении всего процесса на том, что она не является сайтом социальных сетей. Хотя штраф кажется минимальным — особенно по сравнению со штрафом в $375 млн, который жюри штата Нью-Мексико обязало Meta выплатить вчера за то, что компания не предотвратила сексуальную эксплуатацию детей в своих приложениях, — вскоре технологические гиганты могут столкнуться с лавиной финансовых санкций из-за этого вердикта.

Фото: WUFT / AFP / Getty Images

Мик Прулкс, директор по исследованиям компании Forrester, заявил, что два вердикта подряд подчеркивают «точку излома» между компаниями социальных сетей и обществом:

«Негативные настроения в отношении социальных сетей накапливались годами, и теперь они наконец вырвались наружу», — сказал он.

Определенную надежду для технологических гигантов может дать тот факт, что вердикт жюри не был единодушным. После поражения пресс-секретарь Google Хосе Кастаньеда сообщила Ars, что компания подаст апелляцию.

«Мы не согласны с вердиктом и планируем подать апелляцию. Это дело неправильно трактует YouTube, который является ответственно построенной стриминговой платформой, а не сайтом социальных сетей», — сказал Кастаньеда.

На следующем этапе процесса будут определены штрафные убытки, которые могут достичь $30 млн. А поскольку это дело было выбрано как «пробная» для определения вердиктов в тысячах других аналогичных исков о личном вреде, ожидающих рассмотрения, на горизонте может маячить еще больше наказаний.

Источник: ArsTechnica

