Intel выпустила новую версию движка трассировки лучей для CPU – OSPRay 2.0

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Компания Intel выпустила версию 2.0 движка трассировки лучей с открытым исходным кодом OSPRay, которая предлагает различные улучшения по сравнению с предыдущей версией.

Intel описывает OSPRay как открытый, масштабируемый и переносимый (open, scalable, and portable – OSP) механизм трассировки лучей для рендеринга силами CPU, предназначенный для научных приложений визуализации. Он поддерживает окклюзию окружающей среды, тени, глобальное освещение физическими материалами и рендеринг объёма, и может работать в больших системах с распределенной памятью. OSPRay также поддерживает новейший набор инструкций AVX-512 и является частью модели программирования Intel oneAPI.

В версии OSPRay 2.0 улучшены API и имеется библиотека миграции API. Кроме того, она использует библиотеку Intel Open Volume Kernel Library (Open VKL), что должно улучшить возможности рендеринга объёмных образцов и повысить производительность. Версия 2.0 также поддерживает Intel Open Image Denoise и использует последнюю версию Intel Embree.

Более подробно ознакомиться с OSPRay 2.0 можно на следующей странице GitHub.

Источник: tomshardware