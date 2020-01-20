Intel выпустила новую версию движка трассировки лучей для CPU – OSPRay 2.0
Компания Intel выпустила версию 2.0 движка трассировки лучей с открытым исходным кодом OSPRay, которая предлагает различные улучшения по сравнению с предыдущей версией.
Intel описывает OSPRay как открытый, масштабируемый и переносимый (open, scalable, and portable – OSP) механизм трассировки лучей для рендеринга силами CPU, предназначенный для научных приложений визуализации. Он поддерживает окклюзию окружающей среды, тени, глобальное освещение физическими материалами и рендеринг объёма, и может работать в больших системах с распределенной памятью. OSPRay также поддерживает новейший набор инструкций AVX-512 и является частью модели программирования Intel oneAPI.
В версии OSPRay 2.0 улучшены API и имеется библиотека миграции API. Кроме того, она использует библиотеку Intel Open Volume Kernel Library (Open VKL), что должно улучшить возможности рендеринга объёмных образцов и повысить производительность. Версия 2.0 также поддерживает Intel Open Image Denoise и использует последнюю версию Intel Embree.
Более подробно ознакомиться с OSPRay 2.0 можно на следующей странице GitHub.
Источник: tomshardware