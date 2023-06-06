iPhone 8, 8 Plus и X не получат iOS 17, а некоторые новые функции требуют iPhone 12 и новее

Новая мобильная операционная система Apple iOS 17 не появится на смартфоне iPhone X – устройстве, которое открыло эру Face ID. Он был анонсирован в 2017 году вместе с моделями iPhone 8 и 8 Plus, и они также не получат обновления до iOS 17. Таким образом iPhone XS, XS Max и XR станут самыми старыми устройствами, которые будут иметь право на установку iOS 17, когда она станет доступна этой осенью. Однако это не значит, что они получат все новые функции.

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Все модели iPhone, подходящий для iOS 17, получит важные функции: новые карточки контактов, отображение информации на дисплее в режиме StandBy, функцию Check In, чтобы уведомить кого-то, что вы благополучно прибыли домой. Но некоторые функции зарезервированы для новых iPhone.

Например, для реакций на основе жестов с эффектами AR в FaceTime потребуется iPhone 12 или новее. Также только на таких устройствах будут работать улучшения автозамены клавиатуры и встроенные предложения автозаполнения. Новая функция специальных возможностей Point and Speak, которая помогает людям с нарушениями зрения взаимодействовать с текстом в их среде, тоже ограничена только версиями Pro линеек iPhone 12, 13 и 14.

Источник: The Verge