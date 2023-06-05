Apple анонсувала iOS 17 із режимом заряджання StandBy та iPadOS 17 з персоналізованим екраном блокування й інтерактивними віджетами

iOS 17 та iPadOS 17 дебютували на основній сцені WWDC 2023. Операційна система для iPhone отримала нові функції безпеки та функцію транскрипції голосу, а iPadOS 17 відзначається покращеним автовиправленням та інтерактивними віджетами.
iOS 17
- Книга контактів отримає функцію «Плакати», яка дозволить перетворити картки з номерами на яскраві зображення — схожі на ті, які відображаються під час вихідного дзвінка. Картки використовують схожий до екранів блокування дизайн із варіантами шрифту і можливістю додати Memoji, а також працюватимуть зі сторонніми програмами VoIP.
- Нова функція транскрипції голосової пошти дозволить переглядати розшифровку повідомлення, яке залишає абонент, у режимі реального часу. Можна відмовитись від повідомлення одразу, прийняти дзвінок або залишити повідомлення на FaceTime.
- Голосового асистента відтепер можна викликати трохи спрощеним запитом: «Siri» замість «Hey Siri».
- Деякі оновлення повідомлень дозволяють фільтрувати пошук за додатковими термінами, переходити одразу до останнього повідомлення чи ввімкнути функції транскрипції аудіо — можливості, подібні до тих, що представлені в серії Pixel 7 — і нова під назвою «Check In», яка дозволяє повідомити будь-кому ваше поточне місцезнаходження та статус (зі станом заряду акумулятора та мережі в тому числі).
- У стікери iMessages або будь-де в системі можна додавати будь-які емодзі, обрізану фотографію чи живі знімки. Також можна використовувати різноманітні ефекти.
- NameDrop — оновлення AirDrop, яке дозволяє надсилати обрані адреси електронної пошти чи номери, просто наблизивши два пристрої один до одного (це працює як з двома iPhone, так з iPhone та Apple Watch — для фотографій це теж передбачено, і якщо файл завеликий — можна вийти за межі діапазону, продовжуючи завантаження).
- iOS 17 також має оновлення клавіатури із вдосконаленим автовиправленням, яке покладається на нову мовну модель. Є вбудований інтелектуальний набір тексту та автовиправлення на рівні речень для виправлення більшої кількості граматичних помилок. Клавіатура також нарешті вивчить ваші улюблені «лайки».
- Нова програма під назвою «Журнал» дозволяє відзначити пам’ятні моменти — можна використовувати фото, музику чи навіть дії, а також запланувати нагадування, щоб щось записати. Програма використовує наскрізне шифрування.
- StandBy — це новий режим заряджання, який перетворює екран на дисплей стану з датою та часом (циферблат теж можна змінювати). Він може відображати інформацію з Live Activities чи віджети, які автоматично вмикаються, коли ваш телефон знаходиться в альбомному режимі під час заряджання. Якщо провести пальцем праворуч — можна переглянути деякі з вибраних фотографій. Siri відображатиме візуальні результати в режимі очікування, а вночі дисплей стане червоним, щоб не заважати сну.
Apple оголосила, що iOS 17 сумісна з iPhone XS і новішими моделями, а це означає, що підтримку iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X було припинено.
iPadOS 17
- Віджети на iPad стануть інтерактивними й тим самим усунуть необхідність відкривати програму для перегляду додаткової інформації: користувачі зможуть відмічати нагадування, керувати пристроями розумного дому та навіть відтворювати, пропускати та призупиняти музику. Крім того, розробники зможуть самостійно створювати інтерактивні віджети за допомогою WidgetKit.
- На екранах iPad з новою ОС з’явиться більше інформації, можливості налаштування та параметри персоналізації. Користувачі зможуть працювати з розширеними віджетами на екрані блокування, встановлювати динамічні шпалери Live Photo, змінювати шрифти, щоб додати більше виразності, і переглядати активність у режимі реального часу, щоб швидко отримувати інформацію про спортивні результати, замовлення їжі, плани подорожей, оголошення про рейси тощо.
- Крім того, Apple підвищує продуктивність iPad, полегшуючи роботу з PDF-файлами в програмі Notes. Відтепер взаємодіяти з PDF-файлами значно легше — можна робити анотації та ескізи безпосередньо у файлі, також доступна функція спільної роботи. Текст в PDF-файлах ідентифікуватимуть нові моделі машинного навчання.
- iPad з оновленням ОС нарешті отримає додаток Health, який дозволить контролювати показники здоров’я, фізичної форми та самопочуття.
- Разом з основними змінами, які відбудуться в iPadOS 17, Apple також запропонувала деякі незначні зміни в Stage Manager, Freeform, Spotlight, Visual Look Up, Keyboard, Siri тощо.
Після осіннього випуску оновлень програмне забезпечення iPadOS 17 буде доступне на iPad (6-го покоління та пізніших), iPad mini (5-го покоління та пізніших), iPad Air (3-го покоління та пізніших), 12,9-дюймових iPad Pro (2-го покоління та пізніших), 10,5-дюймових iPad Pro та 11-дюймових iPad Pro (1-го покоління та пізніших).