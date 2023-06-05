Apple анонсувала iOS 17 із режимом заряджання StandBy та iPadOS 17 з персоналізованим екраном блокування й інтерактивними віджетами

iOS 17 та iPadOS 17 дебютували на основній сцені WWDC 2023. Операційна система для iPhone отримала нові функції безпеки та функцію транскрипції голосу, а iPadOS 17 відзначається покращеним автовиправленням та інтерактивними віджетами.

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iOS 17

Книга контактів отримає функцію «Плакати», яка дозволить перетворити картки з номерами на яскраві зображення — схожі на ті, які відображаються під час вихідного дзвінка. Картки використовують схожий до екранів блокування дизайн із варіантами шрифту і можливістю додати Memoji, а також працюватимуть зі сторонніми програмами VoIP.

Нова функція транскрипції голосової пошти дозволить переглядати розшифровку повідомлення, яке залишає абонент, у режимі реального часу. Можна відмовитись від повідомлення одразу, прийняти дзвінок або залишити повідомлення на FaceTime.

Голосового асистента відтепер можна викликати трохи спрощеним запитом: «Siri» замість «Hey Siri».

Деякі оновлення повідомлень дозволяють фільтрувати пошук за додатковими термінами, переходити одразу до останнього повідомлення чи ввімкнути функції транскрипції аудіо — можливості, подібні до тих, що представлені в серії Pixel 7 — і нова під назвою «Check In», яка дозволяє повідомити будь-кому ваше поточне місцезнаходження та статус (зі станом заряду акумулятора та мережі в тому числі).

У стікери iMessages або будь-де в системі можна додавати будь-які емодзі, обрізану фотографію чи живі знімки. Також можна використовувати різноманітні ефекти.

NameDrop — оновлення AirDrop, яке дозволяє надсилати обрані адреси електронної пошти чи номери, просто наблизивши два пристрої один до одного (це працює як з двома iPhone, так з iPhone та Apple Watch — для фотографій це теж передбачено, і якщо файл завеликий — можна вийти за межі діапазону, продовжуючи завантаження).

iOS 17 також має оновлення клавіатури із вдосконаленим автовиправленням, яке покладається на нову мовну модель. Є вбудований інтелектуальний набір тексту та автовиправлення на рівні речень для виправлення більшої кількості граматичних помилок. Клавіатура також нарешті вивчить ваші улюблені «лайки».

Нова програма під назвою «Журнал» дозволяє відзначити пам’ятні моменти — можна використовувати фото, музику чи навіть дії, а також запланувати нагадування, щоб щось записати. Програма використовує наскрізне шифрування.

StandBy — це новий режим заряджання, який перетворює екран на дисплей стану з датою та часом (циферблат теж можна змінювати). Він може відображати інформацію з Live Activities чи віджети, які автоматично вмикаються, коли ваш телефон знаходиться в альбомному режимі під час заряджання. Якщо провести пальцем праворуч — можна переглянути деякі з вибраних фотографій. Siri відображатиме візуальні результати в режимі очікування, а вночі дисплей стане червоним, щоб не заважати сну.

Apple оголосила, що iOS 17 сумісна з iPhone XS і новішими моделями, а це означає, що підтримку iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X було припинено.

iPadOS 17

Віджети на iPad стануть інтерактивними й тим самим усунуть необхідність відкривати програму для перегляду додаткової інформації: користувачі зможуть відмічати нагадування, керувати пристроями розумного дому та навіть відтворювати, пропускати та призупиняти музику. Крім того, розробники зможуть самостійно створювати інтерактивні віджети за допомогою WidgetKit.

На екранах iPad з новою ОС з’явиться більше інформації, можливості налаштування та параметри персоналізації. Користувачі зможуть працювати з розширеними віджетами на екрані блокування, встановлювати динамічні шпалери Live Photo, змінювати шрифти, щоб додати більше виразності, і переглядати активність у режимі реального часу, щоб швидко отримувати інформацію про спортивні результати, замовлення їжі, плани подорожей, оголошення про рейси тощо.

Крім того, Apple підвищує продуктивність iPad, полегшуючи роботу з PDF-файлами в програмі Notes. Відтепер взаємодіяти з PDF-файлами значно легше — можна робити анотації та ескізи безпосередньо у файлі, також доступна функція спільної роботи. Текст в PDF-файлах ідентифікуватимуть нові моделі машинного навчання.

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iPad з оновленням ОС нарешті отримає додаток Health, який дозволить контролювати показники здоров’я, фізичної форми та самопочуття.

Разом з основними змінами, які відбудуться в iPadOS 17, Apple також запропонувала деякі незначні зміни в Stage Manager, Freeform, Spotlight, Visual Look Up, Keyboard, Siri тощо.

Після осіннього випуску оновлень програмне забезпечення iPadOS 17 буде доступне на iPad (6-го покоління та пізніших), iPad mini (5-го покоління та пізніших), iPad Air (3-го покоління та пізніших), 12,9-дюймових iPad Pro (2-го покоління та пізніших), 10,5-дюймових iPad Pro та 11-дюймових iPad Pro (1-го покоління та пізніших).