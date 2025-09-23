iPhone среди блокнотов: Montblanc представляет записную книжку E Ink Digital Paper за $905

Переход от классического блокнота и ручки к цифровым устройствам для заметок уже сам по себе может стоить немало. Но производитель люксовых ручек Montblanc решил поднять планку еще выше, представив собственный электронный планшет для записей Digital Paper. Устройство создано в сотрудничестве с дизайн-студией Akqa, над ним работали 3 года. В Montblanc его описывают как «цифровое пространство для письма, эскизов и заметок, позволяющее сосредоточиться на процессе».

Новинка работает на основе монохромной E Ink-панели, покрытой стеклянным слоем и защищенной алюминиевым корпусом. Вместе с электронным блокнотом поставляется стилус, внешне похожий на премиальные линеры компании. Он поддерживает обратную тактильную связь, 4000 уровней чувствительности к нажатию, имеет сменные наконечники и заряжается беспроводным способом. Ручку можно закрепить с помощью магнита в специальном углублении на передней панели. Она подключается через Bluetooth 5.4. Но производитель не стал использовать эту связь для передачи аудио на беспроводные наушники или колонки. В то же время компания предлагает мобильное приложение для синхронизации.

В Montblanc Digital Paper также есть двухдиапазонный Wi-Fi для резервного копирования, обмена заметками и синхронизации данных. Для хранения заметок доступно 64 ГБ встроенной памяти, а среди программных шаблонов есть дневник-планер, журнал путешествий и раскадровки для творческих задач. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3740 мА-ч, однако производитель не уточняет автономность. Зарядка происходит через порт USB-C. Электронный блокнот весит 436 г, стилус добавляет еще 17 г, а размеры составляют 222×191×4,9 мм — примерно соответствует 10,3-дюймовому экрану.

Цена электронной записной книжки Montblanc Digital Paper составляет $905. На выбор покупателей доступны три цвета корпуса.

Это не первая попытка Montblanc войти в сферу цифровых заметок. Ранее компания предлагала решение Augmented Paper на основе мобильных приложений. Однако Digital Paper стал первым самостоятельным ePaper-устройством бренда. Судя по характеристикам и стоимости, оно ориентировано не на технологические инновации, а на статус и престиж владельца. Также ранее Montblanc выпускала умные часы: Summit, Summit 2 та Summit 3.

Источник: newatlas