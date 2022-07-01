Montblanc Summit 3 вартістю €1250 стане першим розумним годинником з Wear OS 3, який забезпечить підтримку iOS

Стало відомо, що майбутній годинник Montblanc Summit 3 не тільки працюватиме під управлінням Wear OS 3, але й стане першим розумним годинником на новій уніфікованій платформі з підтримкою iOS.

Montblanc Summit 3 — не перший смартгодинник на базі платформи Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, але він першим вийде з уже встановленою Wear OS 3. Той факт, що він також підтримує iOS, є значною відмінністю від інших підтверджених годинників з Wear OS 3. Лінійка Samsung Galaxy Watch 4 та Google Pixel Watch, що готується до випуску, призначені виключно для користувачів Android.

Розумні годинники на базі Wear OS 2 і Samsung Tizen працюють з iOS, хоча вони не користуються особливою популярністю у власників iPhone. Пристрої з Wear OS 2 і чипсетом Snapdragon Wear 4100 Plus можуть бути оновлені до Wear OS 3 наприкінці цього року, хоча незрозуміло, чи будуть вони сумісні з iOS після оновлення.

Montblanc Summit 3 матиме спеціальний додаток-компаньйон для iOS та Android, який стане «мостом між телефоном і годинником». Однак підтримка iOS не означає, що користувачі iPhone отримають такі ж можливості Wear OS 3, як і користувачі Android.

«Наш пріоритет для Wear OS 3 — зосередитися на якісному досвіді в екосистемі Android», — сказала представник Google Айві Чен Хант. «Montblanc Summit 3 працюватимуть під керуванням Wear OS 3 і будуть сумісні з iPhone. Однак підтримка програм та функцій залежить від платформи телефону».

Вона також пояснила, що Google забезпечує підтримку iOS за допомогою деяких додатків та сервісів, таких як YouTube Music та дзеркалювання повідомлень. Компанія планує розширити підтримку у майбутньому.

Як очікується, розумний годинник Montblanc Summit 3 буде представлений 15 липня і надійде у продаж за ціною €1250.

Джерело: The Verge