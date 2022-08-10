Исследование Freelancehunt: портрет украинского фрилансера во время войны

Компания Freelancehunt провела исследование и составила портрет украинского фрилансера во время войны. По данным компании, рынок фриланса восстановился, растет и работает. В качестве основных причин можно назвать, что благодаря фрилансу: можно быстро найти специалиста без необходимости нанимать его в штат; появилось много свободных специалистов с большим опытом работы, которые готовы практически сразу приступить к выполнению задач; пока цены в других нишах растут, на фрилансе за счет конкуренции они остаются на довоенном уровне; у фрилансеров больше опыта в решении задач, которые помогут бизнесу выжить в кризис и восстановиться.

Как показал опрос, возраст среднестатистического фрилансера — от 24 до 35 лет. Исполнители в возрасте до 23 лет выбирают такие категории: аудио и видео — 36,79%, переводы — 32,86%, дизайн и арт — 28,91%, программирование — 28,09%. Представители старшего поколения (48+) предпочитают работать в категории «Мобильные приложения» — их оказалось 18,18%.

36,18% специалистов работают на фрилансе более 5 лет, 20,82% — 2 года. В прошлом году новичков было 6%, в этом — 18,01%. Такая положительная динамика лишь доказывает то, что фриланс активно набирает популярность. 16,77% опрошенных указали, что они работают до 1 года, а 8,22% — 1 год.

43,78% фрилансеров женаты или замужем, в прошлом году этот показатель был 39%. В отношениях — 28,19% и без пары — 28,02%. Больше всего «семейных фрилансеров» разрабатывают мобильные приложения (63,64%), занимаются продвижением (52,54%) и администрированием (50%). 38,57% переводчиков и 29,61% копирайтеров не спешат с отношениями. У 39,07% исполнителей есть дети, а 60,93% отложили этот вопрос на потом.

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В прошлом году на фрилансе работало 39% женщин, в этом — уже 47,95%, мужчин — 52,05%. Увеличение количества девушек может быть связано с военным положением: мужчины ушли на фронт, а многие женщины покинули страну. Вероятность сохранить работу для этой категории — минимальная, поэтому фриланс становится спасением и новым источником дохода. Исключительно мужской профессией оказалось программирование. Среди специалистов этой категории 90,74% — мужчины. Девушек больше всего в категории «Переводы» (75,71%) и «Работа с текстами» (75,83%).

Если сравнивать с прошлым годом, то процент исполнителей с высшим образованием увеличился с 49% до 51,15%. У 8,72% фрилансеров несколько высших образований, а 2,14% имеют научную степень. 10,69% студентов, помимо получения новой профессии, уже зарабатывают на фрилансе. Чаще всего такие исполнители встречаются в категориях: дизайн и арт — 30%, программирование — 28,95%, работа с текстами — 16,84%. Неоконченное высшее образование имеют 11,31% специалистов, среднее есть у 6,42%, окончили техникум или колледж 9,57%.

Почти половина фрилансеров (48,09%) знает английский на уровне Elementary — может говорить и понимать некоторые фразы на английском. 30,69% — на уровне Pre-Intermediate: могут общаться на «простом» языке и понимать собеседника в знакомой ситуации. 10,32% исполнителей не разговаривают на иностранном и только 2,71% — быстро разговаривают и хорошо воспринимают его на слух. На уровне Intermediate владеют английским 15,97% фрилансеров, Upper-Intermediate — 8,12%.

Неизменным лидером среди домашних животных остается кошка — она есть у 39,22% фрилансеров. Еще один популярный питомец — собака, которая есть у 22,96% исполнителей. Решать бизнес-задачи заказчиков 3,25% специалистов любят в компании попугаев, а 3,62% — рыбок. Среди редких, но интересных питомцев исполнители указали: белок Дегу; сусликов; сурикатов; сервалов; пауков; змей; эублефаров. 27,84% исполнителей отметили, что не имеют домашних животных.

Нельзя сказать, что фрилансеры — трудоголики, так как лишь 5,57% работают более 60 часов в неделю. В их числе программисты, копирайтеры и дизайнеры. 43,49% специалистов уделяют до 20 часов в неделю работе на фрилансе, а 21,16% — до 30. Исполнители, для которых фриланс — единственный источник дохода, работают больше часов в неделю: до 20 часов — 34,55%, 20-30 часов — 20,41%, 30-40 часов — 19,84%, 40-50 часов — 12,54%, 50-60 часов — 4,9%, 60+ часов — 7,75%.

Специалисты, которые имеют еще дополнительный заработок или используют фриланс в качестве подработки, работают преимущественно до 20 часов в неделю — таких оказалось 51,97%. При этом 21,87% исполнителей уделяют фрилансу 20-30 часов, 12,51% — 30-40 часов, 6,88% — 40-50 часов, 3,27 — 50-60 часов и только 3,49% — более 60 часов.

40,91% фрилансеров оценили свой уровень квалификации как Middle. Senior оказалось 30,33% и чуть меньше Junior — 28,76%. Самый распространенный формат работы — самостоятельный, ему отдают предпочтение 85,88% исполнителей. Если говорить о команде, то ситуация следующая: 9,77% работают в команде из 2-4 сотрудников; 2,65% — 11+ сотрудников; 1,69% — 5-10 сотрудников.

Если можно будет работать удаленно, то 30,02% фрилансеров согласились бы перейти на full-time, 14,92% — при условии, что уровень дохода будет не меньшим, чем есть сейчас, а 5,94% решили не указывать причину. Среди опрашиваемых 19,39% уже имеют постоянную работу, на фрилансе только подрабатывают, а 4,24% пока что всецело отдаются лишь full-time. 25,49% специалистов оценили все преимущества удаленки и даже не задумываются о том, чтобы променять ее на постоянную работу.

33,09% исполнителей работают в категории «Дизайн и арт», 18,63% — «Работа с текстами» и 18,23% — «Программирование». Что касается остальных категорий, рейтинг выглядит так: продвижение — 6,64%; аудио и видео — 5,97%; услуги — 5,57%; переводы — 3,94%; архитектура и инжиниринг — 3,77%; администрирование — 2,25%; аутсорсинг и консалтинг — 1,29%; мобильные приложения — 0,62%.

С началом войны у 66,52% фрилансеров уровень дохода снизился. Это нормальная практика, так как в целом многие предприятия временно или навсегда прекратили работу. О снижении заработка чаще всего говорят дизайнеры, копирайтеры и программисты. У 24,93% исполнителей доход остался прежним, а у 8,55% даже увеличился. Улучшить свое финансовое состояние в такое непростое время удалось преимущественно программистам и дизайнерам.

Для 49,72% опрошенных фриланс стал единственным источником дохода, у 50,28% есть и другие возможности для заработка. Большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц и лишь 1,35% удается зарабатывать от $3000. Последние — это преимущественно программисты, дизайнеры и специалисты, занимающиеся продвижением.

Средний доход до $1000 имеют 15,76% исполнителей, $1000-2000 зарабатывают 6,13% фрилансеров, в диапазоне $2000-3000 — 1,97% специалистов. 70,17% утверждают, что недовольны на данный момент уровнем дохода. Стоит отметить, что компания Freelancehunt активно работает над увеличением количества проектов, выходит на новые рынки и привлекает зарубежных клиентов. Соответственно, у исполнителей появляется больше возможностей для увеличения заработка. 29,83% фрилансеров не жалуются на свои доходы.

С началом войны у 67,3% фрилансеров изменилась рабочая нагрузка — проектов стало меньше. Такую динамику наблюдают преимущественно 33,78% дизайнеров, 18,31% копирайтеров, 15,72% программистов. Не изменилось количество проектов у 24,65% исполнителей и, наоборот, увеличилось у 8,05%. Все эти данные были взяты за первые 4 месяца войны. В самом начале рынок очень сильно просел и о том, что с ним происходит сейчас, поговорим ниже.

75,63% фрилансеров продолжают работать по своей специализации. 14,35% исполнителей пришлось ее поменять из-за падения спроса на услуги, а еще 10,02% — из-за недостаточного количества проектов в своих категориях. 52,9% не изменяли прайс на свои услуги, при этом у 28,31% стоимость услуг стала меньше, а у 18,79% — больше. Специалисты разных категорий (56,76%) наблюдают повышение уровня конкуренции, однако 39,08% считают, что он остался прежним, а 4,16% даже заметили его снижения.

Если говорить о новых навыках, то тут специалисты отмечают, что стали востребованными такие soft skills: уметь экспериментировать и пробовать новое; умение продавать себя; коммуникационные навыки; лидерские компетенции. Также исполнители упоминают важность иностранного языка для выхода на новые рынки, а еще умение взять себя в руки, когда новостной фон оставляет желать лучшего, но нужно продолжать работать.

С началом полномасштабной войны 66,12% фрилансеров остались дома, 23,86% пришлось переехать в другой город или область, а 10,01% и вовсе покинуть страну. Продолжая работать, специалисты всячески помогают своей стране: занимаются волонтерством; оказывают поддержку и помощь беженцам; помогают IT-армии; донатят на помощь армии; продолжают платить налоги.

По данным исследования компании Freelancehunt, можно с сделать вывод, что рынок фриланса в Украине восстановился и будет продолжать расти с приходом осени. Объем количества заказов достиг довоенных показателей, а обороты сейфа уже на 25% больше по отношению к прошлому году. Также в компании отметили рост спроса на услуги разработчиков сайтов и приложений. Выросло еще и количество долгосрочных проектов (2-4 месяца), конкуренция в которых низкая.

Источник: Freelancehunt