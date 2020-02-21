Исследование GfK и OLX: Украинцы чаще всего покупают в онлайне электронику, бытовую технику, одежду и парфюмерию [инфографика]





Компании GfK и OLX проанализировали украинский рынок онлайн-торговли, выяснив, что из 7 млн интернет-пользователей в Украине, которые совершают покупки онлайн, 45% приобретают бытовую технику и электронику.

По данным GfK в нашей стране интернетом пользуются порядка 70% населения в возрасте от 16 лет. Треть из них, а это более 7 млн людей, совершает покупки, не выходя из дома. Самые активные интернет-покупатели — в возрасте от 26 до 35 лет, поэтому вполне логично, что и в онлайне они чаще всего не дома за компьютером. Статистика OLX говорит о том, что 55% всех ежемесячных посещений платформы в товарных категориях происходит из приложений, мобильной версией пользуются 20%, а на десктоп приходится 25% посещений. Аудитория покупателей в сети по стране растет — в целом, в 2019 году на OLX заходили в среднем 3,5 млн раз в день, что на 10% чаще, чем год назад.

Среди товаров, которые чаще всего приобретают онлайн, лидерами остаются бытовая техника и электроника. По данным GfK за октябрь 2019 года, данные товары покупают 45% украинских интернет-потребителей. При этом в большинстве случаев заказывают мелкую технику для дома (миксеры, фены, утюги), смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Данные OLX подтверждают тенденцию: объявления в категории электроники получили больше всего откликов за год — более 34,5 млн. При этом на каждое предложение отвечали в среднем 3,6 раза, а средняя сумма покупки в последние 3 месяца года составила 2190 грн.

На втором месте по популярности в интернете — одежда, ее покупает 41% украинских онлайн-шопперов. Косметика и парфюмерия закрывает топ-3 — 34% среди всех, кто совершает покупки в Интернете. На OLX одежда лидирует по количеству объявлений — в 2019 году их было более 13,4 млн, при этом объем предложений и откликов на одежду, обувь, косметику и парфюмерию увеличился к концу года. В это же время средний чек в категории составил 830 грн.

Стало также известно о товарах, которые украинцы хотели бы покупать онлайн, но пока что не имеют для этого возможности. Среди самых популярных ответов медицинские препараты, заказ доставки готовых блюд, продукты питания, обувь и книжки в печатном виде.

Чаще всего украинцы забирают покупки в офисе курьерской службы, показали результаты опроса GfK. При этом уменьшилось количество тех, кто пользовался услугами курьеров от магазина, а также тех, кто вообще не получал товары через службу доставки. Также за год на платформе OLX стало в два раза больше продавцов, которые используют услугу OLX Доставка: в 4 квартале 2018 года их было 112 940, а в конце 2019 года — уже 238 600.

В прошлом году чаще всего с Доставкой путешествовала электроника — на нее пришлось 40% всех отправок, или более 577 000. На втором месте оказалась одежда — 21% посылок, или 305 200. Детские вещи и принадлежности пересылали в 16% случаев — 230 700 раз. Среднее расстояние, на которое отправляли товары, составило 330 км.

Напомним, что недавно OLX опубликовал рейтинг поисковых запросов украинцев за 2019 год, самыми популярными оказались квартира и велосипед, а самым популярным гаджетом — iPhone 7.

Источник: OLX