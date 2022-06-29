Исследование: Как украинцы пользуются мессенджером Viber в условиях войны

С начала войны украинцы начали проводить в мессенджерах в разы больше времени. Rakuten Viber делится статистикой по пользованию Viber начиная с 24 февраля.

Итак, 24 февраля количество звонков через Viber в Украине выросло почти в четыре раза. Каждый шестой звонок совершали по видео. В первые недели войны украинцы отправляли друг другу почти вдвое больше сообщений в сутки, чем до войны.

В марте украинские пользователи потребляли гораздо больше новостей – число прочитанных сообщений в каналах выросло в четыре раза. В последние два месяца интерес к новостям в каналах снижается. Но и сейчас украинцы читают через Viber-каналы вдвое больше новостей, чем до войны.

Топ-5 европейских стран, где украинские пользователи Viber находятся в июне:

Польша Германия Чехия Болгария Австрия

Масками Viber в поддержку Kalush Orchestra к Евровидению-2022 воспользовалось более миллиона пользователей в Европе.

Стикеры из официального стикерпака Viber в поддержку Украины установили полмиллиона человек. Прислали патриотический стикерпак 14 миллионов раз.