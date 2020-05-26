Исследователи достигли скорости передачи данных 44,2 Тбит/с через существующие оптоволоконные кабели

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Современные кабельные и оптоволоконные интернет-соединения достаточно хороши в тех местах, где они доступны. Они позволяют комфортно просматривать сайты, получать контент из стриминговых сервисов, играть в онлайн-игры, вести бизнес компаниям.

Но по мере того, как контент становится всё более «увесистым», возрастают и требования к интернет-сединениям. Исследователи активно работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность таких соединений и добиваются определённых успехов на этом поприще. Так, исследователи из Австралии разработали подключение к интернету, которое достигает скорости передачи данных 44,2 Тбит/с. Это в миллионы раз превосходит скорости, доступных обычным домашним интернет-пользователям.

Команда, в состав которой входят исследователи из университетов Монаша, Суинберна и RMIT, достигла такой высокой скорости передачи данных с помощью специального оптического устройства, называемого микрогребёнкой. Оно использовалось в качестве замены для стандартного набора из примерно 80 лазеров, применяющихся в современном телекоммуникационном оборудовании. Микрогребёнка «генерирует очень быстрые и равноотстоящие частотные линии в крошечном микрофотонном чипе».

Эта специализированная технология совместима с существующими оптоволоконными линиями. Таким образом, есть надежда, что для достижения таких высоких скоростей не потребуется капитальное переоснащение крупных интернет-коммуникаций. Как отмечают сами исследователи, результат их работы демонстрирует способность существующих оптоволоконных соединений служить основой сетей в будущем.

Источник: Engadget