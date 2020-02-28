Исследователи из Стэнфорда изобрели высокоэффективный фотонный кулер для микропроцессоров (пока только на бумаге)





Не так давно мы писали о группе китайских инженеров, придумавших наделить электронику способностью «потеть», чтобы таким образом эффективно регулировать свою рабочую температуру. Не менее оригинальный способ охлаждения для электронных микросхем предлагают исследователи из Стэнфорда. В соответствующей научной статье они описали концепцию фотонного охладителя для небольших объектов вроде микропроцессоров.

Сразу отметим, что этот перспективный фотонный охладитель пока существует только на бумаге, а точнее в виде компьютерной модели, подтверждающей жизнеспособность самой концепции. Кроме того, это уже не первое такое исследование именно от Стэндфордского университета — в 2014 году идею пассивного фотонного охладителя выдвигала другая группа. И пока мы даже не слышали о рабочих прототипах того, что звучит как нечто из разряда научной фантастики.

Возвращаясь к теме новости, группа из трех исследователей (Сиддхарт Буддираджу, Вэй Ли

и Шаньхуэй Фан) отталкиваются от того, что тепловое излучение есть не что иное, как свет в невидимом инфракрасном спектре. Если объект поглощает слишком много фотонов (больше, чем может отдать) температура повышается (физику никто не отменял). Потенциальный фотонный охладитель в теории способен повысить интенсивность исходящего излучения путем воздействия на объект при помощи света определенной частоты, тем самым ускорив процесс теплоотдачи.

Авторы исследования подчеркивают, что этот метод вполне может позволить вплотную подойти к пределу Карно (максимальному возможному КПД).

Источник: PHYSICAL REVIEW LETTERS