Исследователи: потеря обоняния при COVID-19 вызвана не самим вирусом, а воспалением

Вскрытие тел 23 людей, которые умерли из-за коронавируса (кстати, количество случаев заболевания в мире уже перевалило за полмиллиарда), выявило у них повреждения обонятельного нерва. Однако количество SARS-CoV-2 было небольшим. Исследователи тщательно изучили носы, нервы и мозг жертв заболевания. И пришли к выводу, что причиной потери обоняния и вкуса при COVID-19 является воспаление, а не сам вирус. Исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology.

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Работа ученых предполагает, что лечение противовоспалительными препаратами может предотвратить серьезное или долгосрочное повреждение органов чувств. Это открытие основано на совокупности данных о влиянии SARS-CoV-2 на наше обоняние. Некоторые данные свидетельствуют о том, что коронавирус может заражать нервы, которые передают сигналы о запахах в наш мозг — обонятельные нейроны. Таким образом, потеря обоняния могла быть вызвана прямым инфицированием. Но другие ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 не присутствовал в этих нейронах на момент смерти.

В новом исследовании под руководством патологоанатома Ченг-Ин Хо из Университета Джона Хопкинса внимательно изучили обонятельную ткань 23 пациентов, умерших от COVID-19, 9 из которых полностью или частично потеряли обоняние и вкус. В частности, ученые рассмотрели обонятельные нейроны в слизистой оболочке носа, кровеносных сосудах и обонятельные аксонов, которые являются частями нейронов, передающих электрические сигналы. Они также исследовали повреждения обонятельной луковицы — части мозга, где принимаются обонятельные сигналы, и определили, присутствует ли там SARS-CoV-2.

Они сравнили результаты с данными 14 человек, которые умерли от других причин. У умерших от COVID-19, которые ранее отмечали изменение обоняния и вкуса, было больше повреждений слизистой оболочки носа, сосудистой сети и значительно меньше обонятельных аксонов. И это не было никак связно с тяжестью заболевания. Кроме того, только у 3 из 23 пациентов были обнаружены заметные уровни генетического материала SARS-CoV-2 в обонятельных луковицах. Из этих троих только один сообщал о потере обоняния.

Поэтому ученые предположили, что «обонятельная патология не была вызвана прямым вирусным повреждением». Заражение обонятельного эпителия SARS-CoV-2 приводит к воспалению, которое, в свою очередь, повреждает нейроны, уменьшает количество аксонов, доступных для отправки сигналов в мозг, и приводит к дисфункции обонятельной луковицы». Эта дисфункция может быть настолько серьезной, что потеря обоняния и вкуса может сохраняться в течение длительного времени или вообще быть необратимой.