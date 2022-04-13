Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло полумиллиарда

По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, превысило 500 миллионов человек (500 миллионов 939 тысяч). Почти 6,2 миллиона людей умерли.

Согласно информации New York Times читается, что фактическое число случаев заболевания среди населения мира в 7,9 миллиарда человек намного выше, но о них не сообщается. Эксперты обеспокоены тем, что ситуация ухудшится по мере сокращения масштабов тестирования в некоторых странах, включая США.

На протяжении всей пандемии проблемой были ограниченные ресурсы общественного здравоохранения в странах с низким уровнем дохода и отсутствием доступа к вакцине против коронавируса, особенно в Африке. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на февраль 21 страна вакцинировала менее 10% своего населения.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что мир все еще находится во власти острой фазы вируса. Она может завершиться к середине 2022 года, но при условии, что 70% населения планеты будет вакцинировано.

В то время как в последние недели число случаев коронавируса в США и во всем мире имеет тенденцию к снижению, в половине американских штатов число заражений снова растет. Причем на подвариант Omicron BA.2 приходится почти три из каждых четырех случаев.

В США 82,1% населения получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, согласно CDC. А по данным проекта Our World in Data при в Оксфордском университете, около 65% населения мира получили минимум одну прививку. В странах с низким уровнем доходов этот показатель составляет до 14,8%.