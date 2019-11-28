Исторический момент. Экологические активисты движения «Батарейки, здавайтеся» готовятся к отправке 20 тонн батареек (1 млн штук!) на переработку в Европу





Пока украинские законодатели в наболевшем вопросе утилизации электронных отходов тянут кота за хвост, экологические активисты действуют. Представителям движения «Батарейки, здавайтеся» удалось получить необходимое разрешение регулятора, чтобы вывезти из Украины первые 20 тонн батареек (1 млн элементов питания!) на завод по переработке GreenWEEE в Румынию. Об этом активисты рассказали на официальной страничке инициативы в Facebook.

Для тех, кто уже успел забыть, мы рассказывали о движении «Батарейки, здавайтеся», когда в 2016 году они только запускали кампанию по сбору средств на утилизацию и переработку батареек в Украине. И сейчас приятно видеть, что эта инициатива преуспела. С момента запуска инициативы были созданы региональные филиалы и более 1 500 пунктов приема батареек во всех областях Украины. По состоянию на 2018 год было собрано 200 тонн пальчиковых батареек.

Как сообщается, после долгих 70 дней выжиданий и 217 страниц различных документов Министерство экологии и природных ресурсов Украины выдало активистам соответствующее разрешение на вывоз батареек. Оговорим, что специализированные контейнеры, договор с заводом и деньги для реализации плана — все это есть. Осталось получить сопроводительное письмо ведомства для правительства Румынии и получить их одобрение, что, по оценкам общественников, потребуется не больше двух-трех недель.

Накануне активисты сетовали на жесткую бюрократию, призывая правительство внести изменения в законодательство, чтобы рынок отходов и вторичного сырья мог нормально функционировать. Если в Европе с перевозкой опасных отходов никаких проблем не возникает — процесс проверки документов занимает 2-3 недели, что позволяет компаниям эффективно передавать вторсырье друг другу, то в Украине процесс длится 2 месяца и чиновники по закону не имеют права выдать разрешение раньше. В ЕС государственные органы страны-отправителя сами автоматически уведомляют страну-получателя об отправке отходов, а в Украине нужно получить сопроводительное письмо от Минэкоэнерго и отправить заверенные копии документов по обычной почте, что оттягивает процесс получения разрешения еще на 1-2 недели.

Остается добавить, что любой желающий может присоединиться к инициативе, сделав свой взнос в очищение Украины от электронных отходов — перечислить на счет организации от 50 грн или заказать специальную коробку на 10 кг батареек в рамках сервиса «Коробочки», которые гарантировано будут утилизированы. На сайте инициативы отмечают, что одна пальчиковая батарейка способна загрязнить 16 м² земли токсичными веществами, а каждая «Коробочка» спасает 8 000 м² земли от загрязнения.

Источник: Facebook и «Батарейки, здавайтеся»