IT-армия Украины успешно атаковала Rutube: сайт не работает, а СМИ заявляют о невозможности восстановления сервиса

9 мая IT-army of Ukraine атаковала пропагандистские ресурсы страны-агрессора, в том числе и видеохостинг Rutube. После возможного запрета в россии YouTube, эта площадка может стать основной для видеоблогеров. На ней уже сейчас вещают запрещенные на YouTube пропагандистские телеканалы.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Практически весь день сервис не работал и выдавал заставку «ведутся восстановительные работы», а вечером администрация заявила, что была совершена самая крупная атака в истории сервиса.

Уже 10 мая на официальном телеграм-канале Rutube появилась запись на украинском, где они обращались к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. В посте команда сервиса утверждает, что починит сайт. На что Федоров написал:

«Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока кремль не заговорит».

Издание The Village со ссылкой на свои источники в Rutube заявляет, что «с сайта был полностью удален код» и сервис не подлежит восстановлению. По заверениям команды видеохостинга, контент от атаки не пострадал. Источник издания добавляет, что такой взлом мог произойти только из-за утечки паролей доступа к сайту.

В самом Rutube эту информацию назвали несоответствующей действительности.