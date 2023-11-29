IT-конференцию DevTernity с билетами по $900 отменили из-за «приглашения» фейковых женщин-спикеров

Организатор мероприятия, IT-предприниматель Эдуард Сизов, также обвиняется в создании и ведении аккаунтов для вымышленных разработчиков, которые должны были «выступить‎» на онлайн-конференции.

Несколько реальных спикеров после обвинений Сизова отказались от участия в мероприятии.

«Вы взимаете с участников деньги, и они, возможно, принимают решение о покупке билета на основе опубликованного списка спикеров. Это вводит их в заблуждение», — написал экс-адвокат разработчиков Google Келси Хайтауэр.

Билеты на онлайн-конференцию продавались по $870 и до отмены мероприятия их приобрели 1300 человек.

Обвинения в сторону Сизова впервые опубликовал Гергели Орош, автор популярного технического бюллетеня Pragmatic Engineering. Он утверждал, что две из трех женщин (Юлия Кирсина и Анна Бойко), которые должны были выступить на мероприятии, имеют фейковые профили, «созданные организаторами, чтобы разнообразить конференцию».

Руководитель отдела по связям с разработчиками Amazon Web Services Кристин Говард — единственная реальная женщина, которая должна была выступить на конференции — сказала, что была «взволнована» ситуацией и не получала никаких сообщений от Сизова, кроме письма об отмене мероприятия.

Сам Сизов говорит, что Анна Бойко — это «демо-персона из тестовой версии сайта», ошибочно добавленная в список, когда две реальные женщины отказались от участия в конференции. Он добавил, что заметил проблему еще в октябре, но не мог ее быстро исправить, потому что искал замену.

Что касается высказываний Ороша, то Сизов считает, что тот хотел его публично «отменить» — хотя мог «обратиться непосредственно к организатору».

«Количество ненависти и самосуда, которое я постоянно получаю, похоже на то, что я хотел обмануть или убить кого-то. Но я не буду защищаться, потому что не чувствую себя виноватым. Я не сделал ничего ужасного, за что должен был извиняться», — написал Сизов на X.

Интересно, что в публикацию добавлено примечание с помощью новой функции X Community Notes, в которой пишут, что «Сизов создавал фейковые профили женщин-спикеров для своих конференций. Он утверждает, что один из них был тестом/ошибкой, но расследование обнаружило, что он делал так несколько лет подряд для разнообразия».

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Орош также утверждал, что Сизов пользовался схемой неоднократно и для других мероприятий.

404 Media пишет, что чрезвычайно популярной учетной записью в Instagram в лице инфлюэнсерки в сфере технологий с ником Coding Unicorn (Юлия Кирсина), возможно, тайно руководил сам Сизов (учитывая журналы IP-адресов, видео YouTube, публикации в социальных сетях и другие доказательства).

Издание также отмечает, что «некоторые публикации Кирсиной в Instagram являются дословными копиями сообщений Сизова в LinkedIn, иногда опубликованных с разницей в год». Кроме того, «на некоторых снимках Кирсиной в Instagram изображены компьютерные мониторы с кодом, показывающим, что она вошла под именем Сизова». Но, пожалуй, наиболее поразителен тот факт, что администратор сообщил 404 Media, что учетные записи Сизова и Кирсиной были «несколько раз запрещены» форумом программистов Lobst.ers за использование фальшивой личности для обмана других — в 2019 и 2020 годах.

Является ли Кирсина полностью фейковой личностью — трудно понять. Однако ее фото очень смахивают на снимки реальной девушки (хотя, привет ИИ).

Орош также утверждал, что DevTernity рекламировал фальшивые профили Анны Бойко, Натали Стадлер (якобы из Coinbase) и Алины Проходы (якобы из WhatsApp).

Между тем, вице-президент сообщества разработчиков Microsoft Скотт Хансельман поблагодарил Ороша за то, что он привлек внимание к скандалу, написав, что «вся эта катастрофа конференции разочаровывает».

Источник: Ars Technica