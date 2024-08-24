ITC поздравляет всех с Днём Независимости Украины!

33 года наша страна борется за свою независимость – и в этом году борьба достигла пика. Мы уверены, что Украина выстоит в борьбе с врагом и готовы всеми силами этому способствовать.

В День Независимости ITC снова запускает аукцион возмездия – сбор средств для наших защитников.

Мы провели уже более 20 аукционов, поддержали более 17 сборов, в которых собирали средства на самолеты, кареты скорой помощи, автомобили, планшеты, дроны и другое необходимое оборудование для наших военных. Работали с 79-й бригадой, «Азовом», 3-й ОДШБр, 2-м Интернациональным Легионом, 110-й бригадой ТрО, 115-й бригадой, 113-й бригадой, и многими другими.

Но с вашей помощью мы сможем больше!

Объединяемся для победы и независимости!