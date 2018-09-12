Из кода Python для соблюдения политкорректности уберут служебные слова master и slave

В языке программирования Python, который недавно поднялся на третье место в рейтинге языков программирования TIOBE, вскоре произойдут важные изменения. Из него будут исключены служебные слова master («хозяин») и slave («раб»). Так решил создатель языка Гвидо ван Россум, который пошел на этот шаг по соображениям политкорректности.

Решению ван Россума предшествовала дискуссия среди разработчиков языка: одни говорили, что эти слова ассоциируются с рабством и неравноправием, а другие подчеркивали, что это лишь устоявшиеся термины, которые не имеют ничего общего с одобрением рабства. Последние также указывали, что замена слов может привести к проблемам с обратной совместимостью. То есть, программы, использующие старые версии Python, не будут корректно работать в новых версиях.

Изменения вступят в силу в версии Python 3.8. Термины master и slave будут заменены на parent/main/server («родитель»/«главный»/«сервер») и child/worker («ребенок»/«работник»).

Отметим, что подобное происходит не впервые: в 2014 году термины master и slave убрали из фреймворка Django, основанного на Python. Их заменили на leader («лидер») и follower («последователь»).

Кроме того, сейчас сообщество разработчиков СУБД Redis также обсуждает предложение по избавлению от терминов «master» и «slave». При этом, предлагаются более кардинальные изменения, такие как переименование операции «SLAVEOF» в «REPLICAOF» и настройки «slaveof» в «replicaof» (для сохранения совместимости поддержка «SLAVEOF» будет сохранена в виде опции). Поддержка признака «slave» в командах INFO и ROLE пока будет оставлена, так как связана с большими нарушениями совместимости. Но в будущем планируется предложить альтернативу INFO и заменить в ROLE «slave» на «replica».

Источник: Python Bag Tracker, meduza и opennet