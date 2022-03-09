Из рф ушел Lumen — второй крупнейший магистральный интернет-провайдер США

Ранее известная как CenturyLink, компания Lumen управляет более чем 805 тыс. км оптоволоконных маршрутов по всему миру. Недавно компания заявила, что прекращает свою деятельность в россии из-за нападения на Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Lumen поддерживает связь между людьми и предприятиями — услуги, которые мы предоставляем, затрагивают и облегчают практически все аспекты современной жизни. Однако жизнь в россии пошла наперекосяк, и Lumen не может продолжать работу на этом рынке. Бизнес-услуги, которые мы предоставляем, чрезвычайно малы и очень ограничены, как и наше физическое присутствие. Тем не менее, мы предпринимаем шаги, чтобы немедленно остановить бизнес в регионе», — сказано в публикации.

В Lumen отметили, что у них нет клиентов-потребителей в россии, но было небольшое количество корпоративных клиентов . По данным DataCenter Dynamics, среди клиентов Lumen в рф были «Ростелеком» и «Транстелеком», а также мобильный операторы МТС, VEON и «Мегафон».

Ранее об уходе из рф объявил еще один крупный американский интернет-провайдер Cogent.