Впервые в мире наложены санкции на крупнейший китайский криптовалютный хаб по отмыванию денег

26 марта 2026 года Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) впервые в мире ввело санкции против Xinbi Guarantee — китайскоязычного подпольного маркетплейса, работавшего преимущественно с криптовалютами и через Telegram.





Это первый случай, когда любая страна применила санкции против подобной платформы в рамках режима Global Human Rights. Платформа Xinbi работает как эскроу-маркетплейс, то есть выступает посредником между продавцами нелегальных услуг и их клиентами. Среди услуг — отмывание криптовалюты, торговля украденными персональными данными, инструменты для мошенничества.

По данным Chainalysis, между 2021 и 2025 годами через платформу прошло более $19,9 млрд транзакций. Одновременно под санкции попала компания Legend Innovation Co. — оператор камбоджийского комплекса #8 Park, который британские власти называют крупнейшим мошенническим центром Камбоджи с вместимостью до 20 тыс. принудительно удерживаемых работников.

Там жертвы торговли людьми под принуждением проводят мошеннические схемы — «pig butchering» (инвестиционное мошенничество) и honeypot’ы. Все британские активы, связанные с Xinbi, заморожены, платформа отрезана от финансовой системы страны. Британским банкам и крипто-компаниям запрещено предоставлять ей какие-либо услуги или инфраструктуру.

Среди замороженных активов — лондонский пентхаус стоимостью £9 млн вблизи Вестминстера. Xinbi уже продублировала эскроу-операции на приложении SafeW, которое позиционирует себя как более защищенное от силовых действий, а также запустила собственное платежное приложение XinbiPay. После предыдущих блокировок в Telegram объемы платформы только росли. Согласно февральскому отчету Chainalysis, криптопотоки к подозреваемым сервисам торговли людьми выросли на 85% в 2025 году. За несколько дней до санкций против Xinbi ФБР и тайская полиция заморозили $580 млн в крипте, связанной с организованными мошенническими группировками.





Несмотря на весь масштаб преступной деятельности, Xinbi Guarantee формально зарегистрирована как легальная компания в США — в штате Колорадо, под названием «Xinbi Investment and Capital-Guarantee Group Company». Предприятие было основано в августе 2022 года, но с тех пор получило статус «Delinquent» из-за непредставления обязательной отчетности. Часть средств, прошедших через кошельки Xinbi, удалось отследить до хакерской атаки на биржу WazirX: в ноябре 2024 года через связанные кошельки было отмыто $220 тыс. в USDT.

В общем, следователи подтвердили прохождение через платформу средств, украденных северокорейской хакерской группой Lazarus Group, — в частности части от $1,5 млрд, похищенных с биржи Bybit в феврале 2025 года. Впрочем, рынок шире: 30+ аналогичных платформ Xinbi — только одна из более чем 30 подобных платформ, которые активно отслеживает Elliptic. Все они функционируют через Telegram с расчетами в стейблкоине USDT и обслуживают преимущественно китаеязычных мошенников в Юго-Восточной Азии.

После того как британские санкции и предыдущие блокировки Telegram уничтожили Huione Guarantee — крупнейший в истории нелегальный маркетплейс с оборотом более $27 млрд — Xinbi фактически унаследовала значительную часть его клиентской базы и расширила собственную долю рынка.

Продавцы на Xinbi Guarantee сгруппированы в девять категорий, наибольшая доля транзакций приходится на различные типы услуг по отмыванию средств. Но каталог не ограничивается финансовыми преступлениями: среди задокументированных предложений — эскорт-услуги, запугивание на заказ и даже поиск суррогатных матерей. Особенно циничной выглядит продажа оборудования Starlink — оно используется мошенническими комплексами в джунглях для поддержания стабильного интернет-соединения во время проведения схем pig-butchering против жертв со всего мира.

Источник: AML Network