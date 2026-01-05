Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядную станцию на 1536 Вт-ч с ИБП и пиковой мощностью 3600 Вт

Компания Jackery представила на CES 2026 новую портативную зарядную станцию Explorer 1500 Ultra, которую спроектировали специально для использования в сложных условиях. Устройство получило защиту IP65 от пыли и воды, полностью герметичные порты и усиленную конструкцию корпуса. Так что оно без проблем переживет пыль, песок, дождь и активную эксплуатацию на природе.

Портативные зарядные станции создают для работы там, где нет стационарной электросети. Но большинство таких решений плохо переносят внешние воздействия. Jackery решила эту проблему в Explorer 1500 Ultra, сделав ставку на реальные сценарии использования, а не только цифры в характеристиках.

По словам производителя, Explorer 1500 Ultra позиционируют как профессиональное решение, которое сочетает прочность, компактность и высокую мощность. Внутри установили LFP-аккумулятор емкостью 1536 Вт-ч, а номинальная выходная мощность составляет 1800 Вт. Устройство также поддерживает пиковые нагрузки: до 2000 Вт в течение 15 минут или 3600 Вт на 5 секунд. Этого достаточно для запуска энергоемкой техники и защиты от пусковых токов.

Отдельно стоит отметить функцию UPS (источник бесперебойного питания). Explorer 1500 Ultra автоматически переключает питание за 20 мс в случае пропадания электроэнергии, что позволяет безопасно использовать его с чувствительной электроникой. Набор портов включает в себя:

два выхода переменного тока,

USB-C Power Delivery мощностью 100 Вт,

USB-A,

12-вольтовый автомобильный порт.

Все порты полностью герметичны, что и обеспечивает соответствие стандарту IP65.

Несмотря на большую емкость батареи, Jackery заявляет, что Explorer 1500 Ultra на 50% компактнее и легче, чем другие портативные зарядные станции с похожими характеристиками. Корпус настолько прочный, что способен выдержать нагрузки, эквивалентные землетрясению магнитудой 9 баллов.

Продажи Jackery Explorer 1500 Ultra начались 4 января на официальном сайте компании. Цена на старте составляет $899, но это акционное предложение для ранних покупателей. После завершения запуска стандартная стоимость будет составлять $1399.

Источник: appleinsider