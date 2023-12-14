К 2032 году рынок дронов увеличится с нынешних $34,5 млрд до $101,1 млрд

Ожидается, что в 2023 году прогнозируемый объем глобального рынка дронов составит $34,5 млрд. А уже к 2032 году ожидается значительный прирост этого показателя, который достигнет $101,1 млрд. Прогнозируемый совокупный годовой темп роста в течение периода с 2023 по 2032 год составит 12,7%.

Сейчас рынок дронов переживает быстрый рост и трансформацию, чему способствуют несколько факторов. Основной движущей силой является постоянное развитие самой технологии дронов. Дроны развиваются и совершенствуют возможности, включая расширенные возможности полета, увеличенное время автономной работы, улучшенные датчики и улучшенные камеры. Технологические достижения расширили возможности применения дронов, одновременно повысив эффективность и результативность операций.

Еще одним фактором, способствующим росту рынка дронов, является разнообразие сфер их применения. Рынок дронов по типам делится на потребительские дроны, коммерческие дроны и военные дроны. Среди них лидируют военные дроны с основной долей генерируемого дохода в 48,6%. Военные конфликты нынишних дней, в том числе в Украине, демонстрируют важность БПЛА на поле боя. Они могут использоваться как для разведки, так и уничтожения целей.

При этом дроны широко используются и в мирных целях. Мониторинг посевов, инспекции инфраструктуры, а также растущий спрос на аэрофото- и видеосъемку способствуют росту рынка.

Сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке дронов с долей дохода в 39,6%, что обусловлено производственными возможностями, благоприятной нормативной средой и государственной поддержкой. Тем не менее ожидается, что в ближайшие 10 лет будет расти самыми быстрыми темпами рынок Северной Америки.

Источник: yahoo