Кабмин поддержал законопроект об упрощении предоставления админуслуг
Кабмин сегодня одобрил законопроект «Про адміністративну процедуру», разработанный при содействии Министерства юстиции Украины и Министерства цифровой трансформации України. Этот законопроект призван упростить порядок предоставления административных услуг.
Самое главное новшество — возможность подавать заявления и жалобы онлайн. Также законопроект предполагает следующие улучшения:
- сведение содержания жалоб к минимуму;
- перевод устного заявления в письменную форму должностными лицами;
- процедуру безотлагательного рассмотрения заявлений;
- получение услуг в автоматическом режиме без вмешательства специалиста;
- сбор документов и информации административными органами, а не заявителями;
- комплексную процедуру административного обжалования решений, действий и бездействия административных органов.
Как обычно, законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).
Источник: kmu.gov.ua и Дія