Кабмин поддержал законопроект об упрощении предоставления админуслуг

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Кабмин сегодня одобрил законопроект «Про адміністративну процедуру», разработанный при содействии Министерства юстиции Украины и Министерства цифровой трансформации України. Этот законопроект призван упростить порядок предоставления административных услуг.

Самое главное новшество — возможность подавать заявления и жалобы онлайн. Также законопроект предполагает следующие улучшения:

сведение содержания жалоб к минимуму;

перевод устного заявления в письменную форму должностными лицами;

процедуру безотлагательного рассмотрения заявлений;

получение услуг в автоматическом режиме без вмешательства специалиста;

сбор документов и информации административными органами, а не заявителями;

комплексную процедуру административного обжалования решений, действий и бездействия административных органов.

Как обычно, законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Источник: kmu.gov.ua и Дія