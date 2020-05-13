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Кабмин поддержал законопроект об упрощении предоставления админуслуг

Кабмин поддержал законопроект об упрощении предоставления админуслуг

Кабмин поддержал законопроект об упрощении предоставления админуслуг


Кабмин сегодня одобрил законопроект «Про адміністративну процедуру», разработанный при содействии Министерства юстиции Украины и Министерства цифровой трансформации України. Этот законопроект призван упростить порядок предоставления административных услуг.

Самое главное новшество — возможность подавать заявления и жалобы онлайн. Также законопроект предполагает следующие улучшения:

  • сведение содержания жалоб к минимуму;
  • перевод устного заявления в письменную форму должностными лицами;
  • процедуру безотлагательного рассмотрения заявлений;
  • получение услуг в автоматическом режиме без вмешательства специалиста;
  • сбор документов и информации административными органами, а не заявителями;
  • комплексную процедуру административного обжалования решений, действий и бездействия административных органов.

Как обычно, законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Источник: kmu.gov.ua и Дія

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