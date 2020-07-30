Новости
Кабмин принял новые правила тестирования на коронавирус для въезжающих из стран красной зоны

Кабмин принял новые правила тестирования на коронавирус для въезжающих из стран красной зоны

Кабмин принял новые правила тестирования на коронавирус для въезжающих из стран красной зоны


Новые правила по тестированию граждан Украины и иностранцев, прибывающих из стран красной зоны, прописаны в постановлении №641 от 22 июля и вступают в силу с 1 августа.

До этого момента власти признавали результаты ПЦР-тестов, которые были проведены только в украинских лабораториях. Теперь путешественники, не желающие проходить 14-дневную самоизоляцию под контролем приложения «Дій вдома» или обсервацию в специальных учреждениях, могут сделать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за границей.

Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину. При получении негативного результата, свидетельствующего об отсутствии заболевания, путешественник освобождается от обязательного 2-недельного карантина.

С 1 августа также начинает действовать новая классификация распределения стран на красную и зеленую зоны на основании числа новых случаев выявления COVID-19.

В красный список будут вносить государства, где число новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине либо прирост числа заболевших за последние 14 дней превышает аналогичный за предыдущие 14 дней на 30%.

Список стран со значительным распространением COVID-19 будет формироваться Минздравом Украины и обновляться каждые 7 дней.

По приезду из стран красного списка необходимо будет пройти 14-дневную обсервацию, самоизоляцию или предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом, который сделан в лаборатории Украины или зарубежной лаборатории не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

Сейчас зеленый и красный список стран Минздрав Украины формирует на основании числа активных случаев на 100 тыс. населения. К зеленой зоне относятся страны с показателем до 55 случаев, к красной — свыше 55 случаев на 100 тыс. населения.

Источник: Avianews и Кабмин

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить