Кабмин принял новые правила тестирования на коронавирус для въезжающих из стран красной зоны
Новые правила по тестированию граждан Украины и иностранцев, прибывающих из стран красной зоны, прописаны в постановлении №641 от 22 июля и вступают в силу с 1 августа.
До этого момента власти признавали результаты ПЦР-тестов, которые были проведены только в украинских лабораториях. Теперь путешественники, не желающие проходить 14-дневную самоизоляцию под контролем приложения «Дій вдома» или обсервацию в специальных учреждениях, могут сделать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за границей.
Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину. При получении негативного результата, свидетельствующего об отсутствии заболевания, путешественник освобождается от обязательного 2-недельного карантина.
С 1 августа также начинает действовать новая классификация распределения стран на красную и зеленую зоны на основании числа новых случаев выявления COVID-19.
В красный список будут вносить государства, где число новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине либо прирост числа заболевших за последние 14 дней превышает аналогичный за предыдущие 14 дней на 30%.
Список стран со значительным распространением COVID-19 будет формироваться Минздравом Украины и обновляться каждые 7 дней.
По приезду из стран красного списка необходимо будет пройти 14-дневную обсервацию, самоизоляцию или предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом, который сделан в лаборатории Украины или зарубежной лаборатории не более чем за 48 часов до въезда в Украину.
Сейчас зеленый и красный список стран Минздрав Украины формирует на основании числа активных случаев на 100 тыс. населения. К зеленой зоне относятся страны с показателем до 55 случаев, к красной — свыше 55 случаев на 100 тыс. населения.