Кабмин принял постановление о запуске электронных больничных с 1 апреля

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Электронные больничные — одно из ключевых нововведений для украинцев в 2020 году. На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял соответствующее решение, которое фактически дает «зеленый свет» электронных больничных (врачи будут выписывать их через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи), призванных заменить собой традиционные листки нетрудоспособности. О принятии решения сообщил министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Как и было объявлено ранее, новая система электронных больничных заработает с 1 апреля. Среди преимуществ электронных больничных — удобство (возможность автоматического закрытия листка и обмен данными между больницами, фондами и работодателями) и эффективный контроль (за учетом и обоснованностью выданных и продленных листков по всей Украине). Все действия врачей будут автоматически фиксироваться в специальной электронной системе, что сведет на нет мошенническую схему с выдачей поддельных больничных. Также это ускорит получения страховых выплат благодаря упомянутому автоматическому обмену данных.

Дубилет особо подчеркивает, что внедрение системы электронных больничных ничего не стоило государству, так как ее разработали на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.

«Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой IТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни для бизнеса, ни для государства. Система должна запуститься уже в апреле», — добавил Дубилет.

Ранее в правительстве говорили, что система позволит экономить до 4 млрд грн в год.

Источник: Дмитрий Дубилет