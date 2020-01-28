Минсоцполитики: С 1 апреля в Украине заработает электронный больничный

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С 1 апреля 2020 году в Украине планируют внедрить электронный больничный. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

«С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования», — подчеркнул замминистра.

Отметим, ранее в Кабмине говорили, что внедрение электронного больничного позволит сэкономить до 1-4 млрд грн в год. Вся информация будет вноситься в электронный профиль пациента: там будет видно, когда он ходил к врачу, когда открыли и закрыли больничный и т.д.

По словам Олега Коваля, электронный больничный принесёт больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

«Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и даёт возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация через реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования — в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию — поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным», — заявляет Коваль.

Среди гарантий прозрачности он назвал следующие пункты:

каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью — вводится персональная ответственность врача, который выдал этот документ;

электронный оборот даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач;

Минсоцполитики сможет бороться и отслеживать потенциальные «схемы», когда «на больничный» идёт половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.

«Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения», — добавил Коваль.

Источник: «Экономическая правда»