20 нововведений для украинцев в 2020 году

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2020 год ещё не успел толком начаться, а уже принес огромное количество новостей. Чего же ждать дальше? Чтобы ответить на этот вопрос мы постарались собрать законодательные изменения, которые коснутся наших читателей в этом году.

Бизнес, IT и ФОП

В этом году бизнес ждет много нововведений: какие-то из них будут приятными, а какие-то не очень. Подробнее о новых законах мы расскажем ниже.

Новые правила финансового мониторинга

Сумма операций, подлежащая финансовому мониторингу, увеличится со 150 000 гривен до 400 000 грн. Другими словами, банки не будут выяснять происхождение средств по операциям стоимостью до 400 тыс грн.

Исключение составляют ситуации, когда банк определит плательщика, либо саму операцию как рискованную по другим параметрам.

Банкам придется рассказать все о своих услугах

Начиная со 2 марта, все банки должны будут предоставить исчерпывающую информацию о своих услугах, включая их полную стоимость, все комиссии, условия досрочного возврата, штрафные санкции и т.д. А со 2 июня на сайтах всех банков Украины должны присутствовать финансовые калькуляторы для расчета доходов и расходов от той или иной банковской услуги.

Благодаря этому клиент сможет узнать все условия контракта ещё до того, как получит его на руки. Это, в свою очередь, позволит принимать более взвешенные решения при выборе финансовой услуги.

Контроль за расчетными операциями СПД на упрощенной системе налогообложения

С 19 апреля 2020 года становится обязательным применение регистраторов расчетных операций (РРО) для плательщиков единого налога II−IV групп с годовым доходом 1 млн грн и больше. Если доход ФОП превысил 1 млн грн, то он должен начать пользоваться РРО с первого числа первого месяца квартала, который будет следующим за тем, в котором превысили доход.

Другими словами: если доход вашего ФОП в июле 2020 года превысил 1 млн грн, то вы должны будете начать пользоваться РРО с 1 сентября этого же года.

Для некоторых категорий, применение РРО будет обязательным даже с меньшим доходом. В эту категорию попадают лица:

занятые в HoReCa-сфере (гостиничный, ресторанный бизнес);

работающие в туристическом бизнесе;

реализующие товары и услуги через интернет.

Такие предприниматели должны будут применять РРО, начиная с 1 октября 2020 года. А уже с 1 января 2021 года РРО должны будут применять все без исключения плательщики единого налога II−IV групп.

При этом, глава налоговой заверил, что этот закон не распространяется на ФОП третьей группы, которые получают деньги с банковских счетов. А что касается онлайн-переводов с Monobank и Privat24, то налоговая и вовсе не имеет права их контролировать, так как они покрыты банковской тайной. Также не нужно использовать РРО и отправлять чек, если клиент перечислил в кассе банка средства на предпринимательский счет продавца.

Поэтому в некоторых случаях налогоплательщик должен сам решить, подлежит ли конкретный перевод налогообложению и нужно ли его подавать в декларацию. Если да, то из этих средств следует оплатить налоги в размере 18% + 1,5%.

Покупатели получат право контролировать достоверность расчетных документов и подавать жалобы о нарушении порядка проведения расчетных операций

Уже с 1 октября 2020 года, клиенты смогут подать жалобу и получить компенсацию стоимости приобретенных ими товаров, работ или услуг, если продавец нарушил порядок проведения расчетов. В случае, если товар либо услуга будут стоить больше 850 грн, то компенсация выплачивается за счет нарушителя. Многие предприниматели после этой новости не на шутку испугались, так как понимают, что найдется много желающих «взломать систему» пожаловавшись на продавца, чтобы получить товар бесплатно.

Будьте готовы к повышению налогов

Вместе с повышением минимальной зарплаты, вырастут и налоги для физлиц-предпринимателей.

Первая группа единого налога:

Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);

Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа:

Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего – 1983,66 грн.

Третья группа:

Единый налог – 5% дохода;

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего – 1039,06 + 5% дохода.

Также, пропорционально увеличению минимальной зарплаты с 4173 до 4723 грн, вырастают и другие налоги. Следовательно, реальный рост зарплат будет не таким большим, как ожидалось.

Подоходный налог:

Было: 751,14 грн;

Стало: 850,14 грн.

ЕСВ:

Было: 918,06 грн;

Стало: 1039,06 грн.

Военный сбор:

Было: 62,5 грн;

Стало: 70,8 грн.

Всего налогов:

Было: 1731,79 грн;

Стало: 1960,04 грн.

Вводятся новые счета для налогов

Также в 2020 году вводятся новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Они уже доступны на сайте Государственной казначейской службы.

Дешевые кредиты для бизнеса

С 1 февраля запускается программа по льготному кредитованию малого бизнеса во всех сферах экономики. Представителям малого и микробизнеса обещают выдавать до 1,5 млн грн под 5-9% годовых. Предположительно, на эти цели в бюджете планирует выделить от 5 млрд грн. Мнение финансовых экспертов при этом разделилось: одни считают, что такая программа даст толчок к развитию местного бизнеса, а другие предостерегают всех от чрезмерной зарегулированности такой программы со стороны государства.

Непонятная ситуация с запретом для ФОП тратить деньги с предпринимательского счета на личные потребности

Мы уже рассказывали об постановлении, запрещающим ФОП пользоваться деньгами с предпринимательского счета на личные потребности неделю назад. Сказать, что оно поставило всех на уши, это не сказать ничего: бизнесмены просто не понимали, что вообще подразумевается под понятием «особисті потреби», на сколько именно будут «заморожены» деньги (ведь ими нельзя будет пользоваться до уплаты налогов) и другие каверзные особенности особенности этого постановления. Однако в четверг на пресс-брифинге НБУ, глава НБУ Яков Смолий заявил о приостановлении постановления. Очевидно, что точку в этой истории ставить пока ещё рано и 2020-й год будет очень горячим для ФОП.

Авто и перемещение

Также обновления ждут всех текущих и будущих автомобилистов. Чего именно ждать, вы сможете узнать ниже.

Штрафы для автомобилистов

С 1 июля стоит ждать значительного повышения штрафа за пьяное вождение: с 10,2 до 17-34 тыс грн. При повторном нарушении придется заплатить 51 тыс грн. Также предусматривается возможность лишения прав на срок до 10 лет, в зависимости от тяжести последствий.

Напоминаем, что допустимая норма алкоголя в крови должна быть меньше 0,2 промилле, что примерно равноценно стакану пива или бокалу шампанского.

Представитель правоохранительных органов имеет право попросить пройти тест на наличие алкоголя, если присутствуют явные признаки опьянения. И учитывая изменения в ПДД, отказ от освидетельствования приравнивается к уголовному правонарушению и влечет за собой штраф в полном размере.

Также водителя смогут задержать на 24 часа, если он будет представлять опасность для себя или окружающих. За попытку побега или сопротивление срок увеличится до 72 часов.

Следует учитывать, что изначально этот штраф должен был быть введен ещё 1 января, однако сроки сместили из-за того, что не все правоохранительные органы, которым подследственны уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

Также МВД Украины предлагает увеличить размеры штрафов за ряд административных нарушений:

Увеличение штрафа за превышение скорости: с 510 грн до 3,4 тыс грн;

Оставление места ДТП: с 255 грн до 3,4 тыс грн;

Вождение без водительского удостоверения: с 510 грн до 10,2 тыс грн. + возможность лишиться прав на 6 месяцев.

Кроме этого, МВД инициирует снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность: с 20 км до 10 км.

Экзамены на права будут снимать на видео

В конце декабря началась видеофиксация экзамена по получению водительского удостоверения, а начиная с 1 января отказ от нее может стать основанием для отказа в получении прав.

Зеленые знаки для электрокаров

На все электрокары, зарегистрированные после 1 января будут установлены зеленые регистрационные номера. Также совсем скоро можно будет увидеть новые дорожные знаки “Для электромобилей”, “Кроме электромобилей” и “Станция зарядки электромобилей”.

Запуск системы автофиксации нарушений на дорогах

В первом квартале этого года должна быть (снова) запущена система автоматической видеофиксации нарушений ПДД. На первом этапе она будет распознавать только нарушения скоростного режима. Если водитель зарегистрирован в «Электронном кабинете водителя», то он сможет получать SMS-оповещения о нарушении сразу на телефон.

Дальше систему научат фиксировать такие нарушения, как пересечение двойной сплошной, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование полосы общественного транспорта и т.д.

В МВД Украины рассчитали, что для начала работы системы необходимо установить 1776 камер, из которых 1187 камер на дорогах населенных пунктов и 589 камер на дорогах госзначения. К установке камер фото- и видеофиксации в МВД хотят привлечь местные власти.

А что, если доказательств правонарушения недостаточно?

В статье издания «Економічна правда» говорится, что если данные не прошли валидацию (мало доказательств, нечеткая фиксация номеров и т.д.), то их отправят в городской дата-центр на хранение. Данные не могут в дальнейшем использоваться для взыскания штрафа.

Запуск e-билета отложен до апреля 2020 года

Согласно распоряжению КГГА №1864, система электронного билета начнёт работать 1 апреля 2020 года, а электронные билеты для учеников и студентов должны быть готовы уже 31 марта. И хотя изначально её должны были внедрить ещё осенью, сроки перенесли практически на полгода вперед. Официально причиной этого называют нерешенные вопросы с проездом льготников и проблемы с изготовлением электронных ученических.

Проезд можно будет оплатить несколькими способами: через Kyiv Smart Card, QR-код или купив несколько талончиков с QR-кодом за наличные. Мы уже рассказывали о том, как будет работать схема оплаты за проезд в системе электронного билета.

Другие нововведения

Госслужба занятости запустила «Образовательный портал» с бесплатными обучающими курсами для соискателей и работодателей

Мы уже рассказывали о том, что служба занятости запустила онлайн-проект, который поможет украинцам легче трудоустроиться в современном диджитал-мире. В новом сервисе можно:

пройти обучающие курсы;

ознакомиться с полезной информацией и узнать свои права, как работника;

развить личные качества, востребованные на рынке труда;

научиться составлять резюме;

подготовиться к собеседованию.

получить самую актуальную информацию по поиску работы.

Осенью заработает Единый Туристический Портал с сервисами для туристов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что осенью 2020 года в нашей стране заработает Единый Туристический Портал. В правительстве утверждают, что портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Более того, будут созданы локальные туристическо-информационные центры в регионах.

По его словам, нужно сделать всё, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов, а создание сайта со всей необходимой информацией будет одним из ключевых сервисов, который упростит их пребывание в нашей стране.

Запуск системы мониторинга качества воздуха в Киеве

Мы ранее рассказывали о том, что в бюджете Киева на 2020 год предусмотрено 40 млн грн на реализацию проекта муниципальной системы мониторинга атмосферного воздуха. Всего в рамках этого проекта предусматривается размещение 27 стационарных постов измерения и отдельной мобильной лаборатории. Посты будут оборудованными датчиками

Микрочастиц РМ10 и РМ2,5;

Диоксида серы;

Оксидов азота;

Оксида углерода;

Бензола;

Свинца.

На первом этапе установят только 4 датчика на левом берегу, далее же анализаторы будут установлены во всех районах столицы.

Введение электронных больничных

В Кабмине планируют ввести электронные больничные до апреля 2020 года, что позволит сэкономить до 1-4 млрд грн в год. Вся информация будет вноситься в электронный профиль пациента: там будет видно, когда он ходил к врачу, когда открыли и закрыли больничный и т.д. Успеют ли это сделать в сроки — пока что неизвестно.

Плановая медицинская помощь

Если у пациента подписана декларация с больницей, то государство оплатит все необходимые медицинские услуги, входящие в программу медицинских гарантий. Это услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь. Однако сегодня этой реформой ещё до сих пор нельзя воспользоваться, из-за торможения процесса плановой передачи функций предоставления медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции к Министерству здравоохранения.

Конец аналогового телевидения. Возможно

С 30 июня этого года Украина полностью перейдет на цифровое вещание, отключив аналоговое телевидение. Это должно было произойти ещё 1 января, однако эти сроки снова перенесли из-за отсутствия цифровых лицензий у региональных аналоговых каналов. Поэтому пока ещё точно неизвестно, перейдут ли украинцы на цифровое телевидение, или же снова получат полгода отсрочки.

Единственным исключением здесь будут те вещатели, которые работают:

на приграничных с Россией территориях;

на севере Украины;

в Херсонской области (так как она граничит с аннексированным Крымом);

на линии разграничения и временно оккупированных территориях.

Также под это исключение попадут местные ТРК, у которых нет лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Новые онлайн-сервисы государственных услуг

С 1 января 2020 года в тестовом режиме заработал сервис е-Малятко, позволяющий получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

Также предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов в органы государственной власти с 11 до нуля, а количества требуемых документов — с 37 до одного.

Перечень 10 услуг, которые заменит такое электронное заявление:

регистрация рождения ребенка;

регистрация места его проживания;

оформление помощи при рождении ребенка;

регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения;

регистрация его в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

оформление удостоверений для родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

оформление происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

оформление помощи многодетным семьям.

E-малятко далее будет тестироваться в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.