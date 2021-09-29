



На сьогоднішньому засіданні Кабмін України погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період для подання платниками податків з квартального на місячний. Проєкт закону розробив Пенсійний фонд за власною ініціативою.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб», його мета — забезпечння своєчасності обчислення страхового стажу, а також забезпечення своєчасності призначення та отримання пенсійних і інших виплат за соцстрахуванням.

Зазначається, що зараз для платників ЄСВ та єдиного податку передбачене подання звітності із встановленням квартального періоду звітування (звіт подається протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу).

Але, йдеться у записці за підписом глави Мінсоцполітики, об’єднання звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб із квартальним періодом звітування призвело до:

відтермінування (від 1 до 3 місяців) надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж і несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат (тимчасова непрацездатність, безробіття, нарахування пенсії);

послаблення платіжної дисципліни в частині суми єдиного внеску;

зміщення сроку (від 1 до 3 місяців) розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески;

неможливості проведення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду.

У Мінсоцполітики заявляють, що забезпечення направлення Податковою щомісяця даних про сплату роботодавцем єдиного внеску дасть змогу щомісяця розраховувати страховий стаж.

Для суб’єктів господарювання також називають негативний вплив — незначне збільшення часу на подання щомісячної звітності.

Якщо законопроєкт підтримає Рада, зміни можуть набути чинності вже з 1 січня 2022 року. Після прийняття закону передбачається перехідний період на півроку для приведення всіх нормативних актів у відповідність із новими вимогами.

Джерело: ЕП