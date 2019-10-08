Кабмин совместно с OpenDataBot запустил онлайн-инструмент для отслеживания изменений в государственных предприятиях

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Правительство Украины совместно с украинской платформой для работы с открытыми государственными данными Opendatabot запустило новый онлайн-сервис, позволяющий отслеживать разного рода изменения во всех государственных предприятиях. Об этом в своем личном канале в мессенджере Telegram сообщил Дмитрий Дубилет, который с недавних пор занимает должность министра Кабинета Министров Украины и курирует проект переведения документообмена между ВРУ и КМУ в электронную форму.

По словам Дубилета, на сегодняшний день в Украине насчитывается 3654 государственных предприятия. Министр напомнил о принятом недавне законе, который расширяет список предприятий, подлежащих приватизации. Новый сервис поможет легко отслеживать изменения в деятельности этих компаний.

«Теперь каждый гражданин, журналист, активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями — смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д.», — рассказал Дубилет.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно добавить Opendatabot в любом доступном мессенджере (Skype, Telegram, Viber, Facebook) и написать «Государственные компании». После оформления подписки на обновления будут приходить сообщения обо всех изменениях в госкомпаниях.

Источник: Telegram Дмитрий Дубилет