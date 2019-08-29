Дмитрий Дубилет, вероятно, войдет в состав нового правительства и покинет monobank

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Сегодня состоялось первое заседание ВРУ IX созыва, во время которого состоялись первые кадровые назначения новой власти. В том числе, был озвучен полный состав будущего правительства, которое, с высокой долей вероятности, возглавит Алексей Гончарук.

Среди множества фамилий и должностей следует обратить внимание на тот факт, что в состав нового правительства войдёт широко известный предприниматель Дмитрий Дубилет. Он займёт должность министра Кабинета Министров Украины. Кандидатуру Дмитрия Дубилета предложила партия «Слуга народа», теперь за это назначение должна проголосовать Верховная Рада. Учитывая, что у «Слуги народа» имеется большинство в парламенте, назначение выглядит вероятным.

Отметим, министр Кабинета Министров Украины является своего рода министром «без портфеля», так как он не возглавляет министерство, хотя имеет право голоса на заседаниях правительства. Этот чиновник отвечает за бесперебойную работу правительства. Его можно назвать менеджером высшего звена, который планирует и организовывает деятельность в рамках предоставленных ему полномочий. Под его руководством сотрудники Секретариата Кабинета Министров проверяют, насколько министерства выполняют взятые на себя обязательства, обращаются в ведомства за необходимой информацией и материалами.

В круг обязанностей министра Кабинета Министров Украины входит подготовка отчёта о состоянии выполнения плана работы правительства. Он вносит на рассмотрение премьер-министра проект повестки дня заседаний чиновников, лично подаёт ему документы на подпись и визирование актов и поручений от президента и Верховной Рады Украины.

Как сообщил в социальной сети Facebook один из сооснователей monobank Олег Гороховский, если ВРУ поддержит кандидатуру Дмитрия Дубилета, то ему придётся покинуть проект monobank.

Напомним, в середине июля Дмитрий Дубилет был назначен советником Главы СБУ по борьбе с коррупцией с помощью технологий.

Источник: AIN