



Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Уряду України було ухвалено рішення про виділення 100 мільйонів гривень на виготовлення нових проєктів двох гілок метро у столиці.

Так, по 50 мільйонів гривень спрямують на коригування проєктів ліній: Троєщина – Осокорки та Подільсько – Вигурівська. У першому випадку проєктувальник має розробити перші 7,3 кілометра лінії з шістьма станціями по проспекту Маяковського до станції метро «Лівобережна». Станції мають бути запроєктовані по типу станції «Виставковий центр».

У другому випадку йдеться про ділянку від станції «Вокзальна» до станції «Райдужна» довжиною 13,9 кілометра. Перехід має бути на станції «Площа перемоги». Також мають запроєктувати електродепо.

Зауважимо, що самі проєкти вже виготовляли у 2008 та 2012 роках, але з часом вони втратили актуальність. Тому гроші виділяють на коригування (оновлення) наявних проєктів.

Нагадаємо, що в межах будівництва Подільсько-Воскресенський мосту вже будується частина гілки метрополітену на Троєщину. Після старту руху автомобільної частини місто планує перейти до активного будівництва підземки.

Джерело: Олексій Гончаренко