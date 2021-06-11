Віталій Кличко: Роботи з спорудження метро на Троєщину вже розпочали, а в кінці року відкриємо автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст





Мер Києва Віталій Кличко провів перевірку робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, де вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту і починається демонтаж тимчасових опор.

«Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, що сполучать Поділ і Воскресенський масив. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід із Набережно-Хрещатицької. Також уже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор», – наголосив Віталій Кличко.

Завершили й асфальтування прогону мосту через річку Десенка. Там використовують надміцний асфальтобетон. Тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього Валів. Там на заїздах влаштовують сучасну гідроізоляцію. І вже в кінці червня мають завершити основні роботи. Тобто ця ділянка вже буде готова повністю.

На мосту також облаштували сучасну, енергозберігаючу мережу зовнішнього освітлення та декоративного підсвічування споруд мостового переходу. Влаштували фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю.

Триває монтаж шумозахисних та бар’єрних огорож. Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро. Дорожнього покриття на території Русанівських садів.

«Ми робимо все, щоб в кінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Наступний етап – метро на Троєщину. І, як я сказав, роботи з його спорудження розпочали», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у лютому поточного року «Укравтодор» звернувся до КМДА щодо передачі на баланс Подільсько-Воскресенського мосту для прискорення його будівництва. Але Віталій Кличко вважає, що передача мосту на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову об’єкту.

Джерело: КМДА