Против Украины продолжается открытая военная агрессия со стороны россии. Действия оккупантов жестокие и непредсказуемые, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь. Очередная памятка – порядок действий при невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах.

Как действовать в случае отсутствия водоснабжения [Рекомендации Минздрава]

Нужно использовать питьевой воды из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования.

Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями «Вода обеззараженная для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Как правило, производят 2-3-суточный запас.

Обратите внимание, что воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.

Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

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