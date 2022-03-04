Против Украины продолжается открытая военная агрессия со стороны россии. Действия оккупантов жестокие и непредсказуемые, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь. Очередная памятка – порядок действий при невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах.
Как действовать в случае отсутствия водоснабжения [Рекомендации Минздрава]
- Нужно использовать питьевой воды из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования.
- Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями «Вода обеззараженная для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Как правило, производят 2-3-суточный запас.
- Обратите внимание, что воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.
- Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
Телефоны спасательных и аварийных служб:
- 112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
- 101 — Пожарная служба
- 102 — Полиция
- 103 —Скорая медицинская помощь
- 104 — Аварийная служба газовой сети
- 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ