Как дроны ВСУ минируют пути российских оккупантов с воздуха

Минирование с помощью воздушных дронов помогает ВСУ сводить на нет усилия российских саперов — заминировать дорогу можно после того, как они ушли. Об этом рассказанный украинский военный и эксперт по радиосвязи, РЭБ и беспилотникам Сергей «Флеш» Бескрестнов.

В своем Telegram-канале он рассказал о тактике минирования и выложил видео, как оно происходит и какие последствия для транспортных средств российских оккупантов. На смонтированном коротком видео с инфракрасной камеры можно видеть, как дрон сбрасывает мину на дорогу, а затем на ней подрывается БТР. Впоследствии обломки техники демонстрирует уже дневная камера.

«Например, саперы противника проверили дорогу в 19.00, а через несколько часов мы уже сбросили туда мину, а через час на ней взрывается российская броня».

Но не все так просто. Чтобы предотвратить такие случаи, россияне выставляют посты акустического контроля. Они должны услышать приближение больших дронов, которые летают очень громко и идут на снижение перед сбросом мины. В свою очередь, воины ВСУ ищут такие посты и сбрасывают с дронов боеприпасы уже на них.

Также Бескрестнов показал устройства инициации, которые используются ВСУ для дистанционного минирования. Печатная плата в небольшой коробочке оснащена гироскопом, акселерометром и магнитометром. Устройство, которое военные называют «Джоник», активируется через 10 минут после сброса мины и остается активным 14 дней. Благодаря встроенным в него приборам мина детонирует при движении поблизости или появлении рядом металла.

Онлайн-курс "Директор з продажу" від Laba. Як стратегічно впливати на дохід компанії, мотивувати сейлзів перевиконувати KPI та впроваджувати аналітику — навчить комерційний директор Laba з 12-річним досвідом у продажах. Приєднатись до курсу

Как говорит «Флеш», этот модуль уже давно изучили российские оккупанты, поэтому его демонстрация не представляет какой-то ценности для врага. Он утверждает, что это знание никак не уменьшает эффективности подобных мин. Более того, Бескрестнов поделился видео россиян с описанием модуля, которое содержало забавный эпизод:

«Особенно понравилось, как на видео автор расшифровывает украинскую надпись УВIМКН. Универсальный Взрыватель чего то там».