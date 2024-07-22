Как ЦРУ «похитило» советский лунный зонд: тайная операция времен космической гонки

В разгар космической гонки между США и СССР американская разведка провела тайную операцию по изучению советской космической техники, разобрав выставочный образец зонда «Луна-2».

В 1959 году, когда космическое соперничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом достигло пика, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США осуществило необычную операцию. Агенты тайно разобрали советский космический аппарат «Луна-2» (Lunik 2), который экспонировался на выставке достижений СССР, чтобы исследовать технологии, использованные при его создании.

Операция длилась 24 часа. За это время команда ЦРУ получила неограниченный доступ к экспонату, который оказался не макетом, а полноценным функциональным устройством. Агенты разобрали аппарат, сфотографировали все детали, не вынимая их из ящика, а затем собрали все обратно. Советская сторона так и не узнала об этом вмешательстве.

Результаты этой операции оказались чрезвычайно ценными для американской разведки. Анализ фотографий позволил идентифицировать производителя «Луны-2», установить, что это был пятый изготовленный экземпляр, а также определить трех поставщиков электрических компонентов. Кроме того, удалось расшифровать систему нумерации деталей, которую, вероятно, использовали и в других советских космических аппаратах.

Операция не обошлась без курьезов. Самой сложной задачей оказалась повторная сборка аппарата. «Мы потратили почти час на это, один человек в тесном носовом отсеке пытался установить шар в нужное положение, а другой в моторном отсеке пытался соединить резьбу на конце стержня, которого он не видел», — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

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Источник: Space, Cia.gov