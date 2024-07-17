Астероид размером с круизный лайнер приблизится к Земле — зонд ESA вылетает навстречу

Европейское космическое агентство (ESA) планирует отправить космический аппарат «Рамзес» для сопровождения астероида Апофис во время его приближения к нашей планете 13 апреля 2029 года. Астероид диаметром 375 метров пролетит на расстоянии всего 32 000 километров от Земли — ближе, чем некоторые спутники на орбите.

Несмотря на близкое прохождение, Апофис не представляет угрозы для Земли. Ученые NASA подтвердили, что риска столкновения нет по крайней мере в течение следующего века. Однако это приближение предоставляет уникальную возможность для исследований. Астрономы считают, что астероид такого размера приближается к Земле лишь раз в 5000–10 000 лет.

ESA планирует запустить «Рамзес» в апреле 2028 года, чтобы он прибыл к Апофису за два месяца до сближения с Землей. Окончательное решение по миссии примут в ноябре 2025 года.

Апофис интересен ученым как каменистый астероид S-типа. Такие объекты составляют самый распространенный класс потенциально опасных астероидов. Исследование его состава и свойств поможет разработать методы защиты Земли от возможных столкновений в будущем.

«Рамзес продемонстрирует, что человечество может развернуть разведывательную миссию для встречи с приближающимся астероидом всего за несколько лет», — заявил Ричард Мойссл (Richard Moissl), руководитель Управления планетарной обороны ESA. «Этот тип миссии является краеугольным камнем реагирования человечества на опасные астероиды. Сначала будет запущена разведывательная миссия для анализа орбиты и структуры приближающегося астероида. Результаты будут использованы для определения наилучшего способа отклонения астероида».

«Рамзес» будет наблюдать за Апофисом до и после прохождения мимо Земли. Это позволит изучить, как гравитация нашей планеты повлияет на астероид. Ученые ожидают увидеть изменения в форме, ориентации и вращении космического тела.

NASA также присоединится к исследованию Апофиса. Космический аппарат OSIRIS-APEX, который недавно доставил образцы с астероида Бенну, отправится к Апофису сразу после его сближения с Землей.

Сотрудничество между ESA и NASA в изучении астероидов не новое. Ранее агентства успешно провели миссию DART по отклонению астероида Диморфос. Европейский зонд «Гера» отправится исследовать последствия этого эксперимента уже в октябре этого года.

Онлайн-курс "CRM-стратегія" від Laba. Прокачайте комплексне бачення CRM маркетингу, щоб покращити клієнтський досвід і збільшити конверсію.Навчіться вимірювати активність клієнтів та ефективність програм лояльності. Детальніше про курс

Источник: CNN