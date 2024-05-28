Как в фильмах «Звездные войны»: индийский стартап добывает воду из воздуха

Индийский стартап Uravu Labs использует технологию получения воды из воздуха, похожую на представленную во франшизе «Звездные войны». Сборщики влаги (moisture vaporator) упоминались во многих местах и помогали жителям засушливых планет, таких как Татуин, — почему бы это не делать в Индии?

Свапнила Шривастава лично сталкивался с дефицитом пресной воды, который в засушливые периоды угрожает даже таким крупным городам, как Калькутта. В 2016 году жителям города выдавали по два ведра в день из цистерн. Энтузиаст всегда интересовался дефицитом воды, в 2012 году Шривастава выиграл студенческий конкурс по проектам о будущем воды в городах, любопытство в конце концов подтолкнуло его к поиску решений. В 2019 году, эта идея побудила его, Говинду Баладжи и Венкатеша Раджу создать стартап Uravu Labs в Бангалоре.

«Одним из элементов вдохновения были «Звездные войны», где есть устройство «воздух-вода». Я подумал, почему бы нам не попробовать? Это был скорее курьезный проект», — говорит Шривастава.

Система превращает воздух в воду с помощью жидкого осушителя, который поглощает влагу из воздуха. Используя солнечный свет или возобновляемую электроэнергию, генераторы влаги из атмосферы нагревают осушитель до 65°C, что высвобождает воду, которая затем конденсируется. Весь процесс занимает около 12 часов. За это время каждая установка производит около 2000 литров питьевой воды. Сейчас Uravu Labs продает воду 40 клиентам в сфере HoReCa, которые используют ее для обеспечения клиентов.

Существует два основных способа получения атмосферной воды. Первая — это процесс охлаждения и конденсации, когда влажный воздух охлаждается до точки росы с получением жидкой воды. Вторая — это система на основе осушителя, которая использует гигроскопичные материалы для поглощения влаги из воздуха, а затем высвобождает ее нагреванием.

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Технология производства атмосферной воды имеет относительно большой рынок. Согласно отчету Global Market Insights, в 2022 году только в США он оценивался в $3,4 млрд. Ожидается, что мировой рынок производства воды из атмосферы в 2032 году составит S13,5 млрд. Производство воды на месте имеет экономическое преимущество, поскольку она достаточно тяжелая и требует значительных затрат на транспортировку.

Заглядывая вперед, Uravu Labs изучает достижения в материаловедении, которые могут повысить эффективность осушителей. Стартап стремится разработать технологию, которая снизила бы необходимую температуру с 60°C до 40°C. Также Uravu Labs готовится запустить пилотные проекты по установке генераторов воды в центрах обработки данных в Индии и Сингапуре. ЦОД производят много тепла, которое обычно теряется. Этот процесс приведет к сокращению потребления пресной воды самим ЦОД до 95%.

Источник: BBC

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