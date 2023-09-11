ChatGPT «выпивает» пол-литра воды на каждые 20-50 запросов

Как заявляет исследователь Шаолей Рен из Калифорнийского университета, ChatGPT и аналогичные большие языковые модели (LLM) используют до 500 мл воды на каждые 20–50 запросов пользователей. Вода служит для охлаждения центров обработки данных. Исследователь отметил, что 500 мл могут показаться не таким уж большим объемом, но при совместном использовании ChatGPT пользователями по всему миру расход воды становится огромным.

«Справедливо сказать, что большая часть роста [потребления воды] [в экологическом отчете Microsoft за 2022 год] связана с искусственным интеллектом. Это крупные инвестиции в генеративный искусственный интеллект и партнерство с OpenAI. Большинство людей не знают об использовании ресурсов, лежащих в основе ChatGPT. Если вы не знаете об использовании ресурсов, мы не сможем помочь их сохранить», ─ заявил Рен.

Microsoft признала эту проблему и заявила, что исследует способы измерения энергопотребления и углеродного следа ИИ. В компании также заявили, что ищут способы сделать большие языковые модели менее энергоемкими. Microsoft намерена использовать чистую и возобновляемую энергию для питания центров обработки данных. Также компания планирует добиться отрицательного уровня выбросов углерода, положительного использования воды и нулевого уровня отходов к 2030 году.

OpenAI также признала проблему использования воды и заявила, что ищет способы сделать большие языковые модели более энергоэффективными.

Хотя для работы LLM требуется немалое количество воды, справедливо будет отметить, что это новые системы ИИ. Вероятно, со временем будут разработаны методы, позволяющие сократить потребление воды и энергии. Большинство людей начало взаимодействовать с генеративным ИИ с конца 2022 года. По данным Gizmodo, посещаемость сайта ChatGPT снижается уже 3 месяца подряд. Следовательно, это должно вызывать и уменьшение объема потребления воды этой системой.

Источник: neowin