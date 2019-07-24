Камера наблюдения Fujifilm SX800 способна считывать номерной знак автомобиля на расстоянии 1 км





Компания Fujifilm вышла на новый для себя рынок камер наблюдения. Её дебютное устройство SX800 может похвастаться наличием объектива с 40-кратным оптическим увеличением. Данная модель разработана для обеспечения безопасности на международных границах, лесных районах и крупных коммерческих объектах, таких как аэропорты, гавани или автострады.

Встроенный в камеру Fujifilm SX800 объектив позволяет изменять фокусное расстояние в диапазоне от 20 мм до 800 мм (в 35-миллиметровом плёночном эквиваленте). Кроме того, в устройстве дополнительно реализована функция 1,25-кратного цифрового увеличения. В совокупности, при захвате изображения новинка обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние в 1000 мм, что достаточно для фокусировки на номерном знаке автомобиля на расстоянии 1 км. В других задачах дистанция её эффективного применения может и вовсе достигать 3 км. Так что если кто-то не видит камеру, наблюдения, это не значит, что камера не видит его.

Устройство также оснащено рядом функций, которые могут быть необходимы при работе камеры наблюдения на таких больших расстояниях. Среди них упоминаются быстрая система автоматической фокусировки, которая может фокусироваться всего за 0,3 секунды; система оптической стабилизации изображения; система обработки изображений, которая способна уменьшить эффекты тумана и дымки из-за высокой температуры. Камера также позволяет повышать светочувствительность вплоть до значения ISO 819200 для съёмок ночью.

Новая камера наблюдения Fujifilm SX800 поступит в продажу с 26 июля, но её цена пока не разглашается.

Источник: The Verge