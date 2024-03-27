Камера SCARF способна снимать с частотой 156,3 трлн кадров в секунду

Ученые создали чрезвычайно быструю научную камеру, которая снимает изображения со скоростью кодирования 156,3 ТГц для отдельных пикселей, что эквивалентно 156,3 трлн кадров в секунду. Камера исследовательского класса SCARF (swept-coded aperture real-time femtophotography), может привести к прорыву в области изучения микрособытий, которые возникают и исчезают слишком быстро для современных научных сенсоров.

Камера SCARF уже успешно зафиксировала сверхбыстрые события, такие как поглощение в полупроводнике и размагничивание металлического сплава. Исследование может открыть новые грани в таких сферах, как механика ударных волн или разработка более эффективных медицинских решений.

Исследовательскую группу возглавлял профессор Цзиньян Лян из Канадского национального института научных исследований (INRS). Он — всемирно признанный специалист в сверхскоростной фотографии, который опирался на свои открытия из отдельного исследования 6 лет назад.

Профессор Лян со своей группой подготовили исследование как новый взгляд на сверхскоростные камеры. Как правило, эти системы используют последовательный подход: снимают кадры по одному и соединяют их вместе, чтобы наблюдать за движущимися объектами. Но такой подход имеет ограничения.

«Например, такие явления, как фемтосекундная лазерная абляция, взаимодействие ударной волны с живыми клетками и оптический хаос, не могут быть исследованы таким образом», — сказал Лян.

Новая камера SCARF базируется на предыдущих исследованиях Ляна, чтобы изменить логику традиционной сверхбыстрой камеры.

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«Ее модальность изображения позволяет сверхбыстрое переключение статической закодированной апертуры без нарушения сверхбыстрого явления. Это обеспечивает скорость кодирования полной последовательности до 156,3 ТГц для отдельных пикселей на камере с устройством с зарядовой связью (CCD). Эти результаты можно получить в одном кадре с регулируемой частотой кадров и пространственным масштабом как в режиме отражения, так и в режиме передачи».

Другими словами, камера использует модальность вычислительного изображения для захвата пространственной информации, позволяя свету входить в ее датчик в несколько иное время. Отсутствие необходимости обрабатывать пространственные данные на данный момент позволяет частично освободить камеру для захвата этих чрезвычайно быстрых лазерных импульсов со скоростью до 156,3 трлн раз в секунду. Необработанные данные изображений затем могут быть обработаны с помощью компьютерного алгоритма, который декодирует входные данные в шахматном порядке, превращая каждый из триллионов кадров в полное изображение.

Примечательно, что достичь таких результатов удалось, «используя готовые и пассивные оптические компоненты». Команда описывает SCARF как недорогой способ с низким энергопотреблением и высоким качеством измерения по сравнению с существующими методами.

Источник: Engadget

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